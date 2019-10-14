Вашингтону разрешили обложить пошлинами товары ЕС почти на 7,5 млрд долларов

Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus, сообщил торговый представитель, хорошо знакомый с досье.

«Орган по разрешению споров одобрил сегодня, 14 октября, просьбу Соединенных Штатов, касающуюся согласия на введение ответных мер в отношении Европейского союза и четырех стран – членов ЕС (Франция, Германия, Испания и Соединенное Королевство)», – сообщил источник ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что США намерены ввести пошлины на пассажирские самолеты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза.

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза из-за незаконной помощи ЕС компании Airbus.

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