ВТО разрешила США нанести Евросоюзу ущерб на 7,5 млрд долларов

Арбитр Всемирной торговой организации (ВТО) из-за незаконной помощи Евросоюза компании Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС.

В рамках компенсации ущерба США, который был нанесен Евросоюзом из-за субсидирования Airbus, американская сторона может «принять ответные меры по отношению к ЕС, ... на сумму не выше в общей сложности 7,496 млрд долларов в год», передает сообщение ВТО РИА «Новости».

Однако в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза аналогично ответить в случае, если США введут торговые меры в отношении ЕС.

Ранее сообщалось, каких именно товаров могут коснуться данные пошлины.