Стало известно о планах Трампа обложить пошлинами элитные европейские бренды

Последним этапом «тарифной войны» президента США Дональда Трампа с ЕС может стать повышение пошлин на самые престижные бренды Европы, в том числе на виски, вина, шампанское, сумки и мужские костюмы, сообщают СМИ.

В пятницу ВТО, как и предполагалось, заявила о законности введения пошлин США на ряд европейских экспортных товаров в ответ на незаконную помощь Евросоюза компании Airbus. После того, как арбитры ВТО опубликуют отчет, США смогут наложить новые пошлины на товары стоимостью от 5 до 7 млрд долларов в год. Трамп угрожал наложить тарифы на товары общей суммой в 11 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Предполагается, что пошлины могут коснуться товаров наиболее признанных европейских брендов.

В частности, особенно уязвима французская компания LVMH, которая объединяет такие бренды, как Dom Perignon, Moet & Chandon, Hennessy, Givenchy, Kenzo и Louis Vuitton. По данным Bloomberg, в 2018 году американские покупатели купили у LVMH товаров на 11,2 млрд евро (12,4 млрд долларов).

Новые тарифы повысят затраты, которые будут переложены на американских потребителей, заявили в компании Remy Cointreau SA, которая производит коньяк Remy Martin, Cointreau, Passoa и Mount Gay.

Предполагается, что французское вино и другие люксовые товары могут пострадать в ответ на французский «цифровой налог», наложенный на Amazon, Facebook и Google.

В июле США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС.