США собрались ввести пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС

Соединенные Штаты намерены ввести пошлины на пассажирские самолеты и сельскохозяйственную продукцию из стран Евросоюза на фоне решения арбитража Всемирной торговой организации (ВТО) по тяжбе вокруг Airbus, сообщил американский телеканал CNBC.

По данным аппарата представителя США на торговых переговорах, с 18 октября США введут пошлины на европейские самолеты в размере 10% от стоимости воздушных судов. Кроме того, будут введены 25%-ные пошлины на ряд наименований сельхозпродукции и некоторые другие товары из ЕС, передает ТАСС.

В среду арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза из-за незаконной помощи ЕС компании Airbus.

Ранее стало известно о планах США обложить пошлинами элитные европейские бренды.

В июле США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС.