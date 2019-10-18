Пармезан и вино подорожают в США из-за пошлин против ЕС

Евросоюз примет меры в ответ на решение США ввести штрафные пошлины в размере 25% на целый ряд европейских продуктов. Так, санкции распространятся на французское вино, итальянский пармезан и испанское оливковое масло.

США объявили о введении штрафных пошлин в начале октября в отместку за незаконные субсидии Евросоюза для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов.

Евросоюз до последнего пытался урегулировать спор за столом переговоров. Теперь Брюссель угрожает США ответными мерами, поскольку тот же арбитраж ВТО встал на сторону ЕС в аналогичном конфликте вокруг американских субсидий для концерна Boeing. Поскольку официальное постановление ВТО по этому спору ожидается в 2020 году, то Брюссель может уже в будущем году ввести штрафные пошлины в аналогичном объеме на американские товары.

Санкции распространяются, к примеру, на вино из Франции, пармезан из Италии, оливковое масло из Испании и масло из Ирландии. Так, теперь за пармезан в США будет взиматься пошлина в размере не 2,15, а шесть долларов за килограмм. В результате потребителям в США придется платить за килограмм пармезана уже не 40, а 45 долларов. США является вторым по важности рынком сбыта для пармезана после Франции, передает Deutsche Welle.

В 2018 году объем торговли между США и ЕС, по данным США, составил около 1,3 трлн долларов. Для США страны ЕС в целом являются важнейшим рынком сбыта.

Торговые отношения между сторонами могут еще более обостриться уже в середине ноября, поскольку администрация США в это время собирается принять решение о введении штрафных санкций на автомобили из Евросоюза.