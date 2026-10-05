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Иванка Трамп отметила столетие бабушки семейным сбором в Майами
Семья Трампа отпраздновала 100-летие Марии Зелничковой в Майами
Иванка Трамп вместе с родственниками собрала в своем доме в Майами четыре поколения семьи, чтобы отпраздновать 100-летие своей бабушки по материнской линии Марии Зелничковой.
Иванка Трамп, которой сорок четыре года, опубликовала в соцсетях серию фотографий с празднования сотого дня рождения своей бабушки Марии Зелничковой, которой в семье дали прозвище Баби: на снимках запечатлены четыре поколения семьи, собравшиеся в ее доме в Майами, пишет Fox News.
«Сто лет жизни, любви, семьи и воспоминаний», – написала Иванка Трамп в Instagram*, назвав встречу «невероятно особенной» и отметив, что она стала отражением семейного наследия, охватывающего четыре поколения. По ее словам, на празднике собрались сама Зелничкова, трое ее внуков и все десять правнуков, один из снимков показал бабушку в окружении родственников на формальном семейном портрете.
Иванка Трамп позировала вместе с мужем Джаредом Кушнером и их детьми Арабеллой, Джозефом и Теодором, Эрик Трамп пришел с женой Ларой и детьми Люком и Каролиной, а Дональд Трамп – младший появился с женой Беттиной Андерсон и пятью детьми от предыдущего брака. Иванка Трамп напомнила, что ее мать и дочь Зелничковой Ивана Трамп, умершая в июле 2022 года в возрасте семидесяти трех лет, сильно ощущалась в рассказах и воспоминаниях семьи, и поблагодарила Баби за «век любви», который сформировал несколько поколений; она также ранее подчеркивала, что бабушка, живущая вместе с их семьей, стала для нее необыкновенно заботливой опорой и научила ценить время с близкими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне семья Трампа получила многомиллиардную прибыль от инвестиций в криптовалюту. В прошлом году, по данным издания WSJ, родные Дональда Трампа за один день заработали 5 млрд долларов на криптовалюте WLFI. Семья Трампа также столкнулась с финансовыми потерями на фоне обвинений во «вмешательстве России» в выборы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ