В Испании заявили о смене ролей России и США на международной арене

Россия и США поменялись своими ролями: Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, а Москва становится ее «серым кардиналом», заявила экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

Она отметила, что Москва после воссоединения с Крымом и операции в Сирии многими воспринималась как деструктивный фактор мировой политики, но время показало, что Россия стала действительно влиятельным игроком в мире, передает РИА «Новости».

Она называет значительной победой Москвы подписание Киевом «формулы Штайнмайера», что открывает путь к нормализации ситуации на Украине и впоследствии к восстановлению связей между Россией и Западом.

Кроме того, ООН завершает работу над формированием конституционного комитета в Сирии. Этот план также был предложен Россией на мирной конференции в Сочи в 2018 году, пишет Паласио.

Экс-глава испанского МИД считает, что рост влияния Москвы связан с потерей Вашингтоном лидерских позиций на международной арене. В пример она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии: пока президент США Дональд Трамп писал воинственные твиты, Россия представила себя как потенциального гаранта стабильности в регионе.

В мире по-прежнему считают США главным геополитическим игроком, однако это уже привычка, а не логика. Вашингтон не проявляет воли к лидерству, выходит из многих ключевых международных соглашений, а это оказывает негативное влияние на ситуацию в мире, считает Паласио.

В то же время Европу она называет только «системным координатором», важным для процесса урегулирования конфликтных ситуаций.

«В качестве ключевого глобального координатора Европа должна точно знать, для чего служат ее усилия», – заключает автор.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия теснит США в арабском мире.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД