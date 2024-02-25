Палестино-израильский конфликт может добить Египет

США предостерегли Израиль от «серьезных последствий» на фоне продвижения ЦАХАЛ к городу Рафах на юге сектора Газа. Речь идет о проекте соответствующей резолюции для Совбеза ООН. Мнимая забота Вашингтона о судьбах Ближнего Востока явно продиктована желанием снять с себя ответственность за надвигающуюся катастрофу.

«В известных обстоятельствах крупное наступление на Рафах приведет к дальнейшим страданиям гражданских лиц и к их дальнейшему вынужденному перемещению в соседние страны», говорится в тексте документа, который приводит Bloomberg. В проекте резолюции также отмечается, что при таком сценарии серьезные последствия для регионального мира и безопасности неизбежны.

США до недавнего времени весьма неохотно поддерживали любые инициативы о прекращении огня, от кого бы они ни исходили. Общеизвестно, что американские ВМС с октября обеспечивали воздушное прикрытие Израиля из нескольких акваторий. Глава комитета представителей Конгресса по внешней политике Майкл Маккол также не исключал высадку двух тысяч морпехов для поддержки Тель-Авива. И все это невзирая на многочисленные (и объяснимые) протесты и возражения стран исламского мира.

Тем не менее принимать на себя вину за гуманитарную катастрофу вместе с Израилем Вашингтон – судя по упоминавшемуся документу – не готов. Ведь очевидно, что население Рафаха (до 1 млн человек), начнись крупномасштабная операция израильтян, превратится в беженцев. Но южнее Рафаха только Синайский полуостров – Египет. И больше людям деться будет некуда.

При этом Каир уже объявил о нежелании принимать палестинских беженцев и заявил о готовности построить лагеря беженцев на территории самого сектора Газа. Но вряд ли это остановит людей, которые будут массово спасаться. Как едва ли остановит их и стена, возведенная египетской стороной в начале февраля.

К тому же ничто не мешает Израилю «случайно» нанести удар по одному из участков стены. Это вполне соотносилось бы с ранее высказанными планами Тель-Авива переселить 2,3 млн жителей сектора Газа на Синай. Тем более, что ничего, кроме протестов египтян, эти планы в конце октября 2023 года не вызвали. Да и путающиеся под ногами гражданские израильским силовикам ни к чему.

При этом катастрофа, которая придет с беженцами в Египет, судя по всему, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Дело в том, что зачистка, называя вещи своими именами, ЦАХАЛом Рафаха может спровоцировать обострение в самом Египте.

Египет и без того густонаселенная и совсем не благополучная страна. Резкий рост цен на продовольствие, топливо и удобрения на фоне украинского кризиса – только то, что лежит на поверхности. В начале февраля глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сообщил, что поступления от прохода танкеров и контейнеровозов в январе упали на 46% год к году: с 804 млн до 428 млн долларов. А поступления от канала – одна из главных статей египетского бюджета, наряду с поступлениями от туризма.

Есть для Египта и другая проблема, развитие которой могут подстегнуть палестинские беженцы. В конце января соперник Египта Эфиопия заключила большое соглашение с сепаратистами Сомалиленда. Предмет соглашения – использование Аддис-Абебой порта Бербера для выхода в Красное море.

Потенциально этот шаг угрожает безопасности Египта. Отношения двух стран настолько зашли в тупик, что Эфиопия уже возводит на Ниле дамбу «Возрождение» – которая гарантированно лишит Египет значительного количества воды. Очевидно, что в условиях засушливого климата Египта это более чем серьезная проблема. Прибавьте к этому упоминавшиеся выше проблемы с удобрениями и топливом – и продовольственный кризис в стране с населением более 111 миллионов человек практически гарантирован. Вот почему завершение палестино-израильского конфликта спасло бы и египетский народ.

Из всего этого следует, что единственная жизнеспособная инициатива по урегулированию кризиса в Газе, по сути, сегодня исходит только от России.

С 29 февраля по 2 марта должна состояться «Межпалестинская встреча» – президент Владимир Путин пригласил на нее все без исключения политические силы, представляющие интересы Палестины. Но вот Израиль разговаривать, судя по всему, не готов.