Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. В интервью газете Le Monde он пояснил, что «вопрос территориальной целостности» Украины не может решаться только главой государства, поэтому свою позицию также должен выразить народ.

Однако и такой вариант Зеленский назвал «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль России части территорий станет «победой» для Москвы. Кроме того, Зеленский допустил начало переговоров с Москвой без привязки к «выводу российских войск», хотя ранее он сам называл этот нюанс принципиально важным.

При этом фоном для изменения риторики Зеленского стала серия социологических опросов, результаты которых широко обсуждались и на Украине, и в России. Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть украинцев «внезапно» готова к переговорам с Москвой, и более того – доля тех, кто готов на уступки ради мира, увеличилась втрое – до 32%. При этом военный выход ВСУ на границы 1991 года вообще не вошел в варианты ответов.

«В украинском обществе наблюдается усталость от конфликта. Многие граждане, в том числе и некоторые националисты, хотят прекращения боевых действий, потому что почти у каждого из них есть погибшие среди знакомых и близких. Другое дело, что инициатива Зеленского не приведет к миру», – считает политолог Лариса Шеслер.

Она полагает, что идея о проведении референдума – «очередная уловка», с помощью которой украинское руководство «попытается загнать Россию в очень невыгодные условия по заморозке конфликта». К тому же офис Зеленского способен выдать ровно те результаты референдума, которые ему нужны.

«Ничего общего с позицией населения итоги референдума иметь не будут», – полагает собеседница. Она также напомнила, что мнение жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые уже высказались о том, что они являются частью России, не интересует ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель.

То есть слова Зеленского – это некая иллюзия демократии.

«Окончание военных действий зависит не от мнения украинского народа или результатов референдума, а от воли западных стран. Напомню, что в украинском законодательстве закреплен отказ страны от переговоров с Москвой. На этом фоне они, говоря о референдуме и о возможном участии России в мирной конференции, лишь пытаются маневрировать. Все их заявления – абсолютная ложь», – акцентирует Шеслер.

Политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале добавляет, что заявления Зеленского свидетельствуют о продолжении корректировки переговорной позиции Украины. По его мнению, власти страны официально признали провал «мирного саммита» в Швейцарии. Причем данный факт был принят под давлением партнеров.

«Зеленский также боится брать на себя ответственность. В ответ на прямой вопрос о возможности территориальных уступок он лишь отметил, что «официально Украине никто ничего не предлагал», и правительство по конституции не может отдать кому-то земли. Он опасается самостоятельно инициировать разговор о невозможности выполнения обещаний о выходе к границам 1991 года», – считает эксперт.

«Тем самым он ставит под вопрос свою субъектность. Зеленский пытается спрятаться за собственных партнеров. Возникает парадоксальная ситуация. Формат саммита и необходимость участия России определяют союзники, территориальные уступки определяет народ. Логичный вопрос: что решает он сам?» – подчеркивает Чеснаков.

В целом же если бы Зеленский хотел прекратить военные действия, он бы во всеуслышание заявил об отсутствии у Украины планов на вступление в НАТО, добавляет украинский политолог Владимир Скачко. «Россия точно и внятно обозначила свои условия для прекращения конфликта. Удовлетворить их несложно – это вопрос политической воли», – уточняет он.

«Но Зеленский играет по правилам Запада. Он готов лишь создавать видимость согласия на мир, чтобы его не обвиняли в отказе от переговоров. Поэтому он будет рассуждать о референдумах, о согласии договариваться и попробует все выставить так, будто бы от переговоров отказывается Москва. Но даже в США понимают, что это совершенно не так», – добавил Скачко.