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    Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    4 комментария
    1 августа 2024, 10:57 • Новости дня

    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии

    Политолог Шеслер: Окончание военных действий зависит не от мнения украинского народа, а от воли Запада

    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея Владимира Зеленского о проведении референдума – очередная уловка, с помощью которой украинское руководство попытается загнать Россию в невыгодные условия по заморозке конфликта, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он не может быть решен одним человеком.

    «В украинском обществе наблюдается усталость от конфликта. Очень многие граждане, в том числе и некоторые националисты, хотят, чтобы военные действия прекратились, потому что практически у каждого из них среди знакомых и близких есть погибшие. Другое дело, что инициатива Владимира Зеленского не приведет к миру», – считает политолог Лариса Шеслер.

    Она убеждена: идея о проведении референдума – «очередная уловка», с помощью которой украинское руководство «попытается загнать Россию в очень невыгодные условия по заморозке конфликта».

    «Очевидно, подобный опрос, организованный на территории, контролируемой Киевом, будет всегда давать тот результат, который нужен офису Зеленского. Ничего общего с позицией населения итоги референдума иметь не будут», – детализировала собеседница. Политолог напомнила: мнение жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые уже высказались о том, что они являются частью России, не интересует ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель.

    То есть слова Зеленского – это некая иллюзия демократии. «Окончание военных действий зависит вовсе не от мнения украинского народа, как это пытаются подать в Киеве, и не от результатов референдума, а от воли западных кураторов. Напомню, что в украинском законодательстве закреплен отказ страны от переговоров с Москвой. На этом фоне они, говоря о референдуме и о возможном участии России в мирной конференции, лишь пытаются маневрировать. Все их заявления – абсолютная ложь», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта с Россией. В интервью французскому изданию Le Monde он допустил возможность отказа от возвращения границ государства 1991 год военным путем. Однако, по его словам, вопрос территориальной целостности не может решаться только правительством – свое мнение по данному вопросу должен выразить и народ.

    При этом вариант с уступками части регионов Зеленский назвал «не самым лучшим», поскольку в этом случае конфликт фактически закончится «победой» Москвы. Тем не менее он также допустил возможность присутствия российской стороны на втором «саммите мира», так как многие лидеры других государств считают это необходимым.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина готова начать детальное обсуждение вопроса о территориальной целостности страны с союзниками. Кроме того, он подчеркивал, что в его офисе уже ведутся работы по составлению плана действий по достижению мира. По его словам, итоговый документ будет выпущен до конца ноября.

    Он также считает, что к справедливому завершению конфликта может привести лишь укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию. При этом Зеленский добавил, что ему уже поступали неофициальные предложения о заморозке боевых действий, но он не мог на них согласиться.

    До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не могут принудить к диалогу с Москвой. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул он. Сенатор Андрей Климов отмечал нелепость подобных высказываний, поскольку офис Зеленского подчиняется указам западных стран.

    31 июля 2024, 23:02 • Новости дня
    Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты
    Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим уже успел применить переданные ему истребители F-16, самолеты совершили первые боевые вылеты, утверждает украинская пресса.

    Эти истребители якобы использовались в качестве средств противовоздушной обороны, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegraph.

    Об этом изданию сообщил неназванный представитель воздушных сил Украины, он «не отрицал» эту информацию.

    Ранее в среду США подтвердили, что Украина сможет начать использовать F-16 к концу лета.

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    31 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

    Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Monde, передает «Лента.ру». При этом, по его мнению, проведение референдума является «не самым лучшим» решением, так как передача территорий России станет «победой» для Москвы.

    Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет, чтобы российская сторона приняла участие в новом «саммите мира» по Украине, передает РИА «Новости».

    «Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», – сказал он.

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

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    1 августа 2024, 05:24 • Новости дня
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    Сопротивление: Под Киевом поражены ж/д склады
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.

    В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.

    В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.

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    31 июля 2024, 21:18 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом специальной военной операции на Украине, сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

    Как сообщает журнал, приблизительно за неделю до начала СВО Харрис была в Мюнхене на встрече с лидерами европейских стран, где встретилась с Владимиром Зеленским. Тогда, как заявил бывший украинский министр обороны Алексей Резников, она сообщила о неизбежности «нападения» со стороны РФ, передает ТАСС.

    Как пишет журнал, Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, но Харрис отклонила оба предложения, так как «наказание может последовать только после совершения преступления».

    Ранее Зеленский заявил, что выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины.

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    31 июля 2024, 12:50 • Новости дня
    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Спикер МИД Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В отношениях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с народом «что-то сломалось», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова в ответ на заявление Минюста о недостаточности оснований для внесения исполнительницы в реестр иностранных агентов.

    В частности, дипломат напомнила о словах композитора Микаэла Таривердиева касательно творческой работы с Пугачевой о том, что он был поражен ее артистическими данными, однако потом «что-то сломалось», передает ТАСС.

    «Может быть, он сказал чуть в других словах и выражениях, но смысл был такой: каждый пошел своим путем и уже неинтересно», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что ломалось таким образом у певицы со многими людьми, однако теперь «что-то сломалось» на глобальном уровне – «у нее с народом».

    Ранее Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.

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    31 июля 2024, 14:36 • Новости дня
    Один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из 22 подсудимых по делу об участии в украинском националистическом батальоне «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Ищенко умер в Ростове-на-Дону, сообщил его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, попросив суд истребовать справку о его смерти.

    Одного из подсудимых по делу 22 участников «Азова» не доставили в среду из СИЗО на судебное заседание, адвокат сообщил, что его подзащитный умер, передает ТАСС.

    «Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко», – сказал судья.

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    31 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта для участия в спецоперации направлено на поддержку бойцов и их семей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, это увеличение не связано с изменением задач в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    «Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», – отметил Песков.

    Ранее президент Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза.

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    1 августа 2024, 07:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек

    Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных

    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.

    Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.

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    31 июля 2024, 14:58 • Новости дня
    СМИ: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Shot: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Tекст: Александра Юдина

    Две россиянки, пострадавшие от действий турецкой полиции в аэропорту Антальи, уже два месяца не могут покинуть страну из-за запрета на выезд. Женщины столкнулись с финансовыми трудностями и не могут вернуться домой даже на похороны близкого родственника, отмечают СМИ.

    Инцидент с задержанием и избиением российских туристок в Турции продолжает иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что одна из женщин уже прошла судебное заседание и была оправдана, обе они до сих пор не могут покинуть страну, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Так, запрет на выезд вынуждает россиянок находиться в Анталье в сложных условиях. Им приходится постоянно менять место жительства, так как долгосрочная аренда невозможна.

    Одна из пострадавших женщин столкнулась с личной трагедией – умерла ее свекровь. Однако она не может вернуться в Россию, чтобы попрощаться с близким человеком. Несмотря на обращение в соответствующие инстанции, ей до сих пор не назначена дата судебного заседания, которое могло бы снять запрет на выезд.

    Юристы, представляющие интересы пострадавших россиянок, отмечают, что подобные ситуации создают негативный имидж Турции как туристического направления и могут привести к снижению потока российских туристов. Они призывают турецкие власти как можно скорее разрешить эту ситуацию и обеспечить женщинам возможность вернуться на родину.

    Ранее сообщалось, что арендатор в Турции вынудил россиянку жить в подвальном помещении.

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    1 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву

    Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством

    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Поставка истребителей F-16 Киеву закрепляет вовлеченность США в конфликт на Украине, является безрассудным и провокационным шагом «на пути к ядерной конфронтации с Россией», заявил американский правозащитник, член Компартии США Кристофер Хелали.

    «Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.

    Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.

    Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

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    31 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в зоне Южной группировки
    ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в зоне Южной группировки
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Часова Яра, Верхнекаменского, Северска и Катериновки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 710 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113, три 155-мм гаубицы М777 производства США, британскую 155-мм гаубицу FH-70, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н».

    За сутки были уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в западном направлении, нанеся поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны под Дзержинском, Желанным, Новгородским, Гродовкой и Воздвиженкой ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп противника.

    ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, американское 105-мм орудие М119, 100-мм пушку «Рапира», подытожили в оборонном ведомстве.

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    31 июля 2024, 13:47 • Новости дня
    Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией, сил у нее нет

    Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией, так как сил противостоять у нее нет

    Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией, сил у нее нет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, ситуация, которая разворачивается в мире, и события на самой Украине, а также отсутствие ресурса для того, чтобы остановить ВС России вынужденно приведет Киев к переговорам, передает ТАСС.

    «Они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств, чтобы нам противостоять», – сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений.

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    31 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Выставка в честь российских олимпийцев открылась в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в центре Парижа начала работу выставка «Легенды российского спорта на протяжении олимпийского века».

    Экспозиция, собравшая редкие фотографии и архивные материалы, рассказывает о спортивных традициях России и ее вкладе в мировой спорт, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова, передает ТАСС.

    Выставка занимает два этажа центра, на ней представлено около сотни исторических фотографий. Несколько экранов транслируют олимпийские хроники с участием советских и российских спортсменов.

    На счету российских и советских спортсменов за всю историю олимпийского движения более 2 тыс. медалей, из них 751 – золотая, отметил атташе по культуре и спорту посольства России в Париже Антон Токовинин. «Это второй результат в мире. Российские и советские делегации 16 раз становились первыми по итогам командного зачета», – добавил он.

    В свою очередь амбассадор во Франции Игр будущего Жереми Буи признался, что с юношества знаком с достижениями российских спортсменов. Он выразил надежду, что «подрастающее поколение французов также будет знать об атлетах из России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.

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    1 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    МИД заявил о готовности работать по урегулированию на Украине с учетом реалий

    Захарова: Россия готова сотрудничать со всеми, кто стремится к урегулированию на Украине

    МИД заявил о готовности работать по урегулированию на Украине с учетом реалий
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова, комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину, отметила, что Россия относится к его заявлениям со всей серьезностью, его высказывания рассматриваются, как официальная позиция Святого Престола, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Россия готова взаимодействовать во всеми, кто стремится к мирному решению украинского кризиса с учетом российских интересов и существующих реалий. Также Захарова заявила, что пока официальных запросов по поводу визита Паролина в Россию не поступало, контакты с Ватиканом поддерживаются.

    Напомним, Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролина заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

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    31 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины

    Зеленский назвал выборы в США риском для Украины

    Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины, заявил глава страны Владимир Зеленский.

    «Текущая ситуация в США является вызовом. Существуют риски, которые невозможно предсказать… Если победит Дональд Трамп… мы не знаем, как будет выглядеть наш диалог», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Monde и другим французским СМИ.

    Тем не менее Зеленский уверен, что в Конгрессе США сохранится большинство, поддерживающее Украину.

    Выборы в США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее решил не баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на пост президента выдвинут экс-президент Дональд Трамп.


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      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

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      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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