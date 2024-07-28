Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками

NHK: Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

Tекст: Вера Басилая

В сообщении телеканала говорится, что Зеленский не уточнил с кем и с какими странами намерен Киев обсуждать «территориальную целостность Украины». Он подчеркнул, что поддерживает контакт с командой Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.