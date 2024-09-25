Военнослужащий ВСУ заявил о пренебрежении немецких инструкторов обучением украинских бойцов

Военнослужащий 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Бутенко, захваченный в плен в Курской области, поделился своими впечатлениями о подготовке украинских солдат немецкими инструкторами в Германии, сообщает ТАСС. По его словам, немецкие инструкторы демонстрировали безразличие к обучению.

«Безразлично. Бывало такое, что они на занятия не приходили к нам. Сказали нам, ну вот идите, стреляйте. Не объяснили, как пользоваться», – рассказал Бутенко. Он также заметил, что никакой немецкой техники в их подразделении не было.

Сергей Бутенко отметил, что его и других солдат должны были обучать тактике ведения боя, минному делу, оказанию медицинской помощи, окопным боям и маскировке. Однако обучение, по его мнению, было недостаточным. Он также сообщил, что при отправке в Курскую область командование обещало, что их подразделения не пересекут границу. Вместо этого они были высажены на российской территории, что, по его словам, стало неожиданностью.

Бутенко рассказал о том, что в момент прибытия на позицию, их сопровождали неизвестные военнослужащие в состоянии наркотического опьянения. Во время минометного обстрела, их старшие товарищи, находясь под воздействием наркотиков, бросили их и ушли вперед. Бутенко описал это как трагическую ситуацию, в которой ему и его товарищам приказали оставаться в подвале, в то время как проводники, которым было поручено довести их до точки, исчезли. Он выразил мнение, что их отправили с некомпетентными людьми, оставив в опасной ситуации.

В среду военнослужащий бригады «Пятнашка» сообщил о присутствии польских и латышских наемников в рядах ВСУ в Курской области, подтвердив это информацией от пленного.

Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали элитного бывшего рейнджера из Ирландии, сражавшегося на Украине, о чем сообщило издание The Irish Times.