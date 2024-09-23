Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».0 комментариев
Российская армия ликвидировала элитного ирландского рейнджера в зоне СВО
The Irish Times: ВС России ликвидировали элитного ирландского рейнджера в зоне СВО
Элитный бывший рейнджер из Ирландии, сражавшийся на Украине, был ликвидирован российскими войсками в ходе спецоперации, пишет издание The Irish Times со ссылкой на источники.
По данным The Irish Times, погибший солдат был членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным опытом боевых действий на Украине, передает Ura.Ru.
Уточняется, что ирландцу было около 20 лет, ранее он уже получал ранения в боях.
В начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Запорожье, погибли более 50 боевиков.