Политолог Скачко: Киев может только лаять на Монголию

Tекст: Олег Исайченко

«Поведение политиков на Украине давно следует оценивать профессиональным психиатрам», – иронично отметил украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что Монголия стала далеко не первой «жертвой» риторических выпадов Киева – офис Владимира Зеленского с завидной периодичностью критикует страны, которые поддерживают хорошие отношения с Россией.

«В случае с Улан-Батором речь также идет о демонстрации извечной русофобии, которая давно стала политическим, экономическим и материальным товаром в устах всех украинских политиков, начиная Зеленским и заканчивая мелкими чинушами. Они думают, что чем громче «гавкнут», тем больше им перепадет от Запада финансовой помощи или военной техники», – пояснил собеседник.

Скачко подчеркнул: заявления Киева – «чистой воды политиканство на геополитическом уровне с целью продать русофобию». Он полагает, что никаких последствий для Монголии из-за визита Владимира Путина не последует. «Что может сделать Украина? Местные политики, по всей видимости, черпают вдохновение из басен, в первую очередь из «Слона и Моськи». Ничего существенного, кроме лая, они предпринять не способны», – указал спикер. По прогнозам политолога, Улан-Батор либо проигнорирует выпад Киева, либо напомнит офису Зеленского историю об осаде Киевского княжества Батыем.

Ранее Киев пригрозил Монголии последствиями за визит Владимира Путина. Как считает представитель МИД Украины Георгий Тихий, отказ Улан-Батора исполнять выданный МУС ордер на «арест» президента России наносит удар по данному институту и международной системе уголовного права в целом. «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – заявил он.

Незадолго до этого Евросоюз выразил обеспокоенность из-за визита Путина в государство. «Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», – сказала представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. Она напомнила, что Улан-Батор ратифицировал Римский статут МУС в 2002 году, взяв на себя соответствующие юридические обязательства.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на этом фоне назвал статут Международного уголовного суда юридически ничтожным, а тех, кто попытается исполнить ордер МУС, – безумцами. «Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», – написал он в своем Telegram-канале. Медведев подчеркнул, что судьям и прокурорам МУС, напротив, стоит больше бояться в случае, если незаконный ордер будет исполнен.

2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Дмитрий Песков ранее заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

Напомним, Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. «Репутация как киевского режима, так и МУС хорошо известна. Ни те, ни другие не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью. И это тот случай, когда «минус на минус» не дает «плюс», а возводит беззаконие в квадрат», – сказала РИА «Новости» представитель МИД России Мария Захарова.