Российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области

На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову

Мэр Харькова заявил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

Tекст: Вера Басилая

По его данным, этот нетипичный боеприпас был применен ВС России 31 августа, пишет «Российская газета».

Глава Харьковского областного управления прокуратуры Спартак Борисенко уточнил, что необычный боеприпас выступил российский бомбардировщик Су-34, находясь над территорией Белгородской области. Удар был нанесен по объекту в Слободском районе Харькова, пишут украинские СМИ.

Между тем, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец Спорта, где базировались украинские военные.

«Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.