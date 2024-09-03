С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области
Военнослужащие российской группировки войск «Север» нанесли удар по украинской боевой машине реактивной системы залпового огня Vampire в Сумской области, сообщило Минобороны.
По информации ведомства, российские бойцы в ходе разведывательных мероприятий зафиксировали движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области, передает ТАСС.
«В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчетом», – сообщило Минобороны.
Ранее ВС России уничтожили три установки HIMARS и более 30 националистов в Сумской области.