Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ
Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в составе ВСУ в Курской области
Военнослужащий бригады «Пятнашка» сообщил о присутствии польских и латышских наемников в рядах ВСУ в Курской области, подтвердив это информацией, полученной от пленного.
Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Адигам, представляющий Добровольческий корпус Минобороны России, рассказал ТАСС о большом количестве польских и латышских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных с Курской областью районах. По его словам, информация о присутствии наемников была получена от пленного, у которого нашли телефон с данными и картой, показывающей расположение их позиций.
Адигам также поделился подробностями двухдневного штурма села Борки в Суджанском районе. По его словам, бойцы «Пятнашки» предлагали украинским солдатам сдаться, чтобы сохранить свою жизнь. Один из пленных украинских военнослужащих, как рассказал Адигам, провел около суток в подвале с погибшим сослуживцем, прежде чем решил сдаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении причастных к преступлениям против жителей Курской области украинских боевиков и иностранных наемников возбудили два уголовных дела. При этом житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ, сравнив расправы с уничтожением тараканов. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело против Джордана О’Брайана из Новой Зеландии, подозреваемого во множестве преступлений в Курской области.