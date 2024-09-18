СК обвинил наемника из Новой Зеландии в убийствах в Курской области

СК возбудил дело против новозеландского наемника за преступления в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, СК и возбудил уголовное дело в отношении новозеландского гражданина Джордана О’Брайана, который подозревается в совершении ряда тяжких преступлений на территории Курской области, сообщает ТАСС.

В частности, ему вменяют убийство двух или более лиц, покушение на убийство, а также умышленное повреждение чужого имущества и совершение террористического акта.

Кроме того, О’Брайан обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также в незаконном пересечении государственной границы России. Подробности обвинений, выдвинутых против него, пока не раскрываются. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела и собирают доказательства его вины.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области.