Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
СК обвинил наемника из Новой Зеландии в убийствах в Курской области
СК возбудил дело против новозеландского наемника за преступления в Курской области
СК возбудил уголовное дело против Джордана О’Брайана из Новой Зеландии, подозреваемого во множестве преступлений, включая убийство и покушение на убийство в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, СК и возбудил уголовное дело в отношении новозеландского гражданина Джордана О’Брайана, который подозревается в совершении ряда тяжких преступлений на территории Курской области, сообщает ТАСС.
В частности, ему вменяют убийство двух или более лиц, покушение на убийство, а также умышленное повреждение чужого имущества и совершение террористического акта.
Кроме того, О’Брайан обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также в незаконном пересечении государственной границы России. Подробности обвинений, выдвинутых против него, пока не раскрываются. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела и собирают доказательства его вины.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области.