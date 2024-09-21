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СК завел дело в отношении убивавших жителей Курской области наемников и украинских боевиков
В отношении причастных к преступлениям против жителей Курской области украинских боевиков и иностранных наемников возбуждены два уголовных дела, сообщили в Главном военном следственном управлении СК.
Дела заведены в отношении участников оперативно-тактического управления «Северск», 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады и других военизированных групп, включая наемников, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Дела завели по статьям «Убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти» и «Террористический акт».
В соцсетях сообщалось, что боевики, включая наемников из Франции, Грузии и Польши, убивали мирных жителей региона, также они заминировали противопехотными минами «Лепесток» детский сад на приграничной территории Курской области.
Кроме того, в начале августа они обстреливали жилые дома и гражданскую инфраструктуру с людьми из артиллерийских орудий, танков и боевых бронированных машин, подрывали жителей с помощью дронов в Судже. Не менее двух человек погибли.
В середине сентября боевики обстреляли жилые дома, гражданскую инфраструктуру в Рыльске и других населенных пунктах Рыльского района, дистанционно заминировали детские образовательные учреждения противопехотными минами.
Ранее СК заводил дело по факту обстрела гражданского автомобиля в Суджанском районе Курской области.