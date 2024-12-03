Иран готов отправить силы в Сирию по запросу Дамаска

Tекст: Евгения Караваева

Аракчи уже посетил Дамаск, где провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом и подтвердил поддержку со стороны Ирана в борьбе с террористическими группировками. После этой встречи он отправился в Анкару для переговоров с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Такое региональное турне связано с ростом террористической активности в Сирии, требующей согласованных действий от стран региона, сообщает РИА «Новости».

29 ноября боевики захватили Алеппо, второй по величине город в стране, включая его международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис. Это стало первым полным захватом города со времени начала кризиса в 2011 году. Ранее вооруженные оппозиционные силы контролировали лишь восточную часть города, однако были выбиты оттуда сирийской армией к концу 2016 года.

После захвата Алеппо террористические отряды продолжили наступление, взяв под контроль населенный пункт Маарет Нууман и продвигаясь в сторону города Хама. Однако 1 декабря командование сирийской армии сообщило об остановке продвижения террористов в Хаме и начале контрнаступления, которое позволило освободить несколько ранее захваченных поселений.