Стали известны подробности уничтожения сирийского самолета в Идлибе

Самолет ВВС Сирии L-39 сбили ракетой класса «воздух-воздух» турецких ВВС, он упал в районе города Маарет-Нууман в провинции Идлиб, сообщил сирийский военный источник.

«В 11.03 по местному времени (12.03 мск) наш военный самолет, выполнявший задачу на юге провинции Идлиб против террористических группировок, подвергся удару ракеты, запущенной самолетом сил турецкого режима, что привело к его крушению в районе к северо-западу от Маарет-Нуумана», – передает его слова РИА «Новости».

Отмечается, что данных о судьбе экипажа пока нет.

Между тем минобороны Турции утверждает, что за прошедшие сутки в ходе операции «Весенний щит» были нейтрализованы 327 военных сирийской армии, передает ТАСС.

«За последние 24 часа нейтрализованы один самолет, один беспилотник, шесть танков, пять гаубиц, две установки ПВО, три бронемашины, пять вооруженных пикапов, шесть армейских машин. Уничтожен склад с боеприпасами, нейтрализованы 327 военнослужащих режима», – заявило минобороны.

Стоит пояснить, что формулировка «нейтрализованы» в Турции используется в значении «обезврежены или убиты».

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции сбили самолет ВВС Сирии, участвовавший в антитеррористической операции в провинции Идлиб.

В воскресенье турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24, которые якобы пытались атаковать турецкие истребители.

До этого сирийская армия закрыла небо над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться.