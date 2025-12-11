Блогер Шарий заявил о причастности Зеленского к попытке устранения Миндича

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил в своем Telegram-канале, что подготовка покушения на Тимура Миндича, главного фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине, началась сразу после его бегства из страны, передает РИА «Новости». Шарий подчеркнул, что в операции принимала активное участие Служба безопасности Украины, а всю ситуацию курировал лично Владимир Зеленский.

Он утверждает, что ликвидация Миндича могла быть для Зеленского единственным способом уйти от личной ответственности по делу о коррупции. Шарий отметил, что если обстоятельства покушения будут преданы огласке, это может привести к катастрофическим последствиям для украинского президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на Тимура Миндича, близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского.

Позднее источник из окружения Миндича опроверг информацию о покушении. Украинские СМИ сообщили, что посольство Украины в Израиле также не подтверждает факт попытки покушения.

Миндич ранее был заочно арестован на Украине по делу о коррупции в энергетике. Участники этого дела похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.



