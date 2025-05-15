Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.0 комментариев
В Москве задержали сотрудников издательства Individuum по делу об ЛГБТ-книгах
В Москве пресечена деятельность по изданию и продаже литературы, пропагандирующей запрещенное в России ЛГБТ-движение, в результате задержаны трое сотрудников компании Individuum.
Троих сотрудников издательства «Индивидуум принт» задержали в Москве по уголовному делу о распространении и издании литературы, пропагандирующей деятельность ЛГБТ (движение запрещено в РФ и признано экстремистским), сообщает пресс-служба Следственного комитета, передает РИА «Новости».
По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемые из корыстных побуждений выпустили и реализовали более 1000 экземпляров такой литературы, в том числе среди несовершеннолетних.
«Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1000 экземпляров книг. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение», – заявили в СК. Возбуждено дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.
Следователи изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы в ходе обысков по адресам проживания и работы задержанных. В четверг СК намерен обратиться в Замоскворецкий суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу.
Ранее директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и около десяти человек были задержаны в Москве по уголовному делу о пропаганде признанного экстремистским в России международного движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books.