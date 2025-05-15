  • Новость часаМединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам
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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    6 комментариев
    15 мая 2025, 16:40 • Новости дня

    В Москве задержали сотрудников издательства Individuum по делу об ЛГБТ-книгах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве пресечена деятельность по изданию и продаже литературы, пропагандирующей запрещенное в России ЛГБТ-движение, в результате задержаны трое сотрудников компании Individuum.

    Троих сотрудников издательства «Индивидуум принт» задержали в Москве по уголовному делу о распространении и издании литературы, пропагандирующей деятельность ЛГБТ (движение запрещено в РФ и признано экстремистским), сообщает пресс-служба Следственного комитета, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемые из корыстных побуждений выпустили и реализовали более 1000 экземпляров такой литературы, в том числе среди несовершеннолетних.

    «Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1000 экземпляров книг. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение», – заявили в СК. Возбуждено дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

    Следователи изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы в ходе обысков по адресам проживания и работы задержанных. В четверг СК намерен обратиться в Замоскворецкий суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу.

    Ранее директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и около десяти человек были задержаны в Москве по уголовному делу о пропаганде признанного экстремистским в России международного движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books.

    15 мая 2025, 03:37 • Новости дня
    Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. за розы и мимозы на участке

    Дачников предупредили о штрафах за запрещенные растения на участках

    Дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. за розы и мимозы на участке
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Садоводы и дачники столкнутся с серьезными штрафами до 300 тыс. рублей за выращивание маковых и других запрещенных растений на своих участках, вплоть до уголовной ответственности, предупредила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

    Дачникам и садоводам следует помнить, что на дачных участках запрещено выращивать ряд растений, которые запрещены законом и могут привести к серьезному штрафу и даже к уголовной ответственности, рассказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

    «Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5 до 300 тыс. рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», – передает ее слова РИА Новости.

    Она напомнила, что коноплю, мак снотворный, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос (кувшинку голубую), мимозу хостилис и ипомею трехцветную иметь на участке противозаконно.

    Ранее агроном Октябрина Ганичкина рассказала газета ВЗГЛЯД, как оживить «замершую рассаду». Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, какую зелень можно посадить весной на даче.

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    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

    Коментарии (7)
    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    15 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала слова Владимира Зеленского о «бутафорном» уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Кто использует слово "бутафорный"? Клоун, неудачник, человек с вообще неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма? Да кто он есть?»

    По словам Захаровой, Зеленский пришел к власти исключительно благодаря информационным технологиям и крупным капиталовложениям. Она добавила, что считает неуместными любые попытки главы киевского режима ставить под сомнение профессионализм представителей российской делегации.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Политолог Евгений Минченко отметил высокие риски срыва переговорного процесса.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

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    15 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что переговорный процесс по Украине может столкнуться с серьезными трудностями, как это уже случалось ранее.

    Заявление главы МИД России прозвучало на заседании дипломатического клуба, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что нет гарантий успешного и беспроблемного проведения переговоров по Украине. По его словам, «никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле». Министр напомнил, что тогда англичане запретили киевскому режиму продолжать процесс, даже несмотря на готовность парафированных принципов.

    Лавров также заявил: «Если честно, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики». Он добавил, что советник премьера Британии по национальной безопасности направлен к Зеленскому, чтобы контролировать его заявления и действия.

    Глава МИД России обратил внимание, что в западных странах перестали использовать слово «перемирие», а тамошние лидеры открыто говорят о необходимости дать Украине возможность подготовиться к переговорам с позиции силы. Лавров пояснил, что, по признанию западных политиков, перемирие нужно для военного усиления Украины.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы заключается не в согласовании перемирия для очередного этапа вооружения Киева, а в достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое учитывало бы интересы всех сторон.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

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    14 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп не поедет в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп не будет менять маршрут своего ближневосточного турне ради запланированных в Стамбуле дискуссий между Россией и Украиной, передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп не станет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые ожидаются в турецком Стамбуле 15 мая, передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

    По данным информатора, решение американского лидера озвучили сразу после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной, уточняет ТАСС.

    При этом ранее Трамп допускал поездку в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика, но позднее передумал.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию.

    Коментарии (9)
    15 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле ожидаются после обеда

    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня; делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче, сообщил источник.

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, сообщает ТАСС.

    Источник агентства уточнил, что встреча «ожидалась изначально после обеда», делегации не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. На месте собрались около 100 журналистов, меры безопасности были усилены, у дворца замечены бронированные автомобили и водомет.

    Между тем, источник РИА «Новости» сообщил, что точное время переговоров по Украине в Стамбуле пока уточняется.

    Ранее предполагалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.

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    14 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    WP: Зеленского заставили отправить делегацию в Стамбул

    WP: США и ЕС заставили Зеленского отправить делегацию в Стамбул

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский изначально не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой, сообщила газета The Washington Post (WP).

    Владимир Зеленский не планировал отправлять делегацию на переговоры с Россией, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая, сообщает The Washington Post.

    По данным газеты, позицию украинского лидера изменили американские и европейские представители. «Американские и европейские должностные лица отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти...» – пишет газета.

    Отмечается, что Зеленский даже рассматривал вариант не разрешать своим помощникам встречаться с представителями России в Турции.

    По информации WP, дипломаты США и Европы настаивали на необходимости участия высокопоставленных помощников, в том числе Андрея Ермака и Андрея Сибиги. Один из источников издания заявил, что Зеленский вообще не видел смысла ехать в Турцию.

    По данным WP, спецпосланник президента США Стив Уиткофф убедил украинскую сторону, что участие в переговорах – это «беспроигрышная ситуация». По его словам, если украинская делегация появится, а Россия – нет, то Москва столкнется с негативными последствиями для своего имиджа. В случае если обе стороны встретятся, есть возможность приблизиться к прекращению огня и окончанию конфликта, сообщили изданию осведомленные дипломаты.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером. Песков также отметил, что детали начала переговоров по Украине в Стамбуле остаются неизвестными.

    Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Москва отвергла идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Киева о том, что в Стамбуле можно обсуждать лишь 30-дневное перемирие, противоречит подходам Москвы, заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    По его словам, такие требования «по факту несовместимы с теми подходами, которые исповедует сегодня Россия», передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия считает допустимым режим прекращения огня только в случае выработки единой стратегии урегулирования. Он добавил: «Россия неоднократно выражала свое мнение, что режим прекращения огня может быть сопоставим, только когда выстроена единая стратегия урегулирования».

    Также дипломат указал, что на данный момент отсутствует согласованный обеими сторонами документ по урегулированию украинского конфликта. По его словам, никакой совместной работы до начала стамбульских заседаний не проводилось, и актуального документа сейчас нет.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

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    15 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле

    Переговоры по Украине в Стамбуле запланировали на 10.00 мск

    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче, где три года назад уже обсуждались вопросы мирного урегулирования.

    Переговоры по ситуации на Украине начнутся в Стамбуле примерно в 10.00 по местному времени, что совпадает с московским временем, передает ТАСС.

    Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче и будет закрыта для прессы.

    Переговоры организованы в том же месте, где в марте 2022 года уже проходили встречи российских и украинских делегаций. Тогда достигнутые договоренности остались не реализованы по вине Украины.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Турецкие эксперты отметили, что инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов.

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    15 мая 2025, 06:56 • Новости дня
    Родственники солдат ВСУ сообщили об «аллее отказников» в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группировки «Север» пресекли попытки ВСУ штурмовать границу и узнали об «аллее отказников» в лесах Белопольского района Сумской области, где украинские военные наказывали не желавших воевать сослуживцев.

    Подразделения группировки «Север» на Теткинском и Глушковском направлениях пресекли попытки ВСУ штурмовать позиции ВС России и продолжили создавать полосу безопасности в Сумской области, узнав о страшной «аллее отказников» в лесах Белопольского района Сумской области.

    «Родственники украинских военнослужащих сообщают, что в лесных массивах Белопольского района находится «аллея отказников» 225 ОШП (отдельный штурмовой полк - Прим. ВЗГЛЯД) с привязанными к деревьям трупами украинских военнослужащих, отказавшимися участвовать в боевых действиях», – сообщил  Telegram-канал «Северный Ветер».

    Там уточнили, что частично эту информацию подтверждают военнопленные на  первичных допросов.

    Кроме того, за прошедшие сутки украинская сторона сохраняла намерения прорваться на российскую территорию и продолжала вводить в бой новые штурмовые группы, несмотря на серьезные потери. Все атаки были отражены, никто со стороны противника не пересек госграницу.

    «Утром из Бессаловки (Сумская область) в направлении нашей границы враг пытался перебросить очередную штурмовую группу 225 ОШП. В результате нашего огневого поражения оккупанты уничтожены, пересечения госграницы не допущено», – отметили в сообщении.За сутки «Северяне» уничтожили шесть единиц техники ВСУ. На Сумском направлении войска продвинулись более чем на 1 550 м, инженерные подразделения обезвредили 1904 взрывоопасных предмета.

    На Волчанском направлении штурмовики зачистили 16 домовладений, выбили противника из нескольких опорных пунктов, продвинувшись на 300 метров.

    В общей сложности за сутки потери украинской стороны составили свыше 170 человек, из них более 120 – на Сумском и 25 – на Теткинском направлениях. 

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, в 211-й бригаде ВСУ, которая занимается инженерными работами, процветала практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли.

    Тогда же стало известно об аресте командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ по обвинению в издевательствах над подчиненными с возможностью внесения залога в 908,4 тыс. гривен.

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    15 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    Анонсировано заявление российской делегации в Стамбуле
    Анонсировано заявление российской делегации в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.

    Запланированное время заявления – 17.30 по Москве, передает ТАСС.

    Ранее информацию о старте встречи России и Украины в Стамбуле опровергли.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская делегация будет информировать руководство о ходе переговоров в Стамбуле исходя из текущей потребности в промежуточных докладах и консультациях.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    14 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Минцифры решило установить минимум по числу провайдеров интернета в новостройках
    Минцифры решило установить минимум по числу провайдеров интернета в новостройках
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил о планах внедрить стандарт, предусматривающий минимум трех провайдеров в новостройках.

    Он подчеркнул, что это позволит обеспечить конкуренцию между операторами уже на этапе ввода здания в эксплуатацию, передает РИА «Новости».

    Шадаев отметил: «Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам… С точки зрения старого фонда – вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение».

    Министр также рассказал, что благодаря принятому в прошлом году закону операторы смогут проще получать доступ к домам, что значительно повысит уровень конкуренции на рынке услуг связи.

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    15 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    Делегация России прибыла на переговоры в Стамбул

    Российская переговорная делегация прибыла в Стамбул

    Делегация России прибыла на переговоры в Стамбул
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Российская делегация для переговоров с украинской стороной уже прибыла в Стамбул, передает ТАСС.

    Ожидается, что переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в ближайшее время.

    Ранее в Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы. В Стамбуле 15 мая запланированы российско-украинские переговоры.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    Коментарии (7)
    15 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    «Ветераны России» предложили переименовать Волгоград в Сталинград

    «Ветераны России» предложили вернуть Волгограду имя Сталинград

    «Ветераны России» предложили переименовать Волгоград в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    В письме отмечается, что возврат исторического названия необходим для восстановления справедливости и повышения узнаваемости города среди туристов, передает РИА «Новости».

    Авторы инициативы подчеркнули, что Сталинград занимает уникальное место в мировой истории и не нуждается в дополнительных разъяснениях, в отличие от Волгограда или Царицына. По их мнению, переименование повысит престиж города и его статус как символа Победы.

    Движение также предложило рассмотреть вопрос о придании городу федерального значения и создании на его территории патриотического кластера международного уровня. В документе отдельно указано, что «Ветераны России» готовы заняться организационной работой по формированию концепции этого проекта в сотрудничестве с общественными, научными и экспертными организациями.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

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