В Москве задержали сотрудников издательства Individuum по делу об ЛГБТ-книгах

Tекст: Валерия Городецкая

Троих сотрудников издательства «Индивидуум принт» задержали в Москве по уголовному делу о распространении и издании литературы, пропагандирующей деятельность ЛГБТ (движение запрещено в РФ и признано экстремистским), сообщает пресс-служба Следственного комитета, передает РИА «Новости».

По данным следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемые из корыстных побуждений выпустили и реализовали более 1000 экземпляров такой литературы, в том числе среди несовершеннолетних.

«Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1000 экземпляров книг. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение», – заявили в СК. Возбуждено дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Следователи изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы в ходе обысков по адресам проживания и работы задержанных. В четверг СК намерен обратиться в Замоскворецкий суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу.

Ранее директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и около десяти человек были задержаны в Москве по уголовному делу о пропаганде признанного экстремистским в России международного движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books.