В Москве задержан один из директоров издательства «Эксмо» по делу об ЛГБТ-экстремизме

В Москве задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» по делу об экстремизме

Tекст: Дарья Григоренко

Следственные действия проводятся сотрудниками правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства дела по статье 282.2 УК РФ, касающейся склонения или вовлечения в деятельность экстремистской организации, передает ТАСС.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек. Со всеми задержанными ведутся следственные действия, после допроса будет принято решение об избрании фигурантам дела меры пресечения», – сообщил источник.

По информации правоохранительных органов, уголовное дело связано с распространением ЛГБТ-пропаганды (ЛГБТ – движение признано в России экстремистским и запрещено) в книгах другого издательства.

В «Эксмо» уточнили, что издательство не имеет отношения к пропаганде ЛГБТ , претензии силовиков связаны с книгами Popcorn books.

Ранее во Втором западном окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о создании террористического сообщества «Белая масть», обвиняемыми по которому проходят осужденный за терроризм Николай Королев и еще несколько человек.