Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.11 комментариев
В Москве задержан один из директоров издательства «Эксмо» по делу об ЛГБТ-экстремизме
В Москве задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» по делу об экстремизме
Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и около десяти человек были задержаны в Москве по уголовному делу об экстремизме, сообщили в правоохранительных органах.
Следственные действия проводятся сотрудниками правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства дела по статье 282.2 УК РФ, касающейся склонения или вовлечения в деятельность экстремистской организации, передает ТАСС.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек. Со всеми задержанными ведутся следственные действия, после допроса будет принято решение об избрании фигурантам дела меры пресечения», – сообщил источник.
По информации правоохранительных органов, уголовное дело связано с распространением ЛГБТ-пропаганды (ЛГБТ – движение признано в России экстремистским и запрещено) в книгах другого издательства.
В «Эксмо» уточнили, что издательство не имеет отношения к пропаганде ЛГБТ , претензии силовиков связаны с книгами Popcorn books.
Ранее во Втором западном окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о создании террористического сообщества «Белая масть», обвиняемыми по которому проходят осужденный за терроризм Николай Королев и еще несколько человек.