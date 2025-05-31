Tекст: Мария Иванова

Издательство КСД в Харькове уничтожило 30 тыс. экземпляров книги американской писательницы Софи Ларк, передает ТАСС.

В сообщении на странице издательства в запрещенной в России соцсети Facebook* отмечается, что книга не выйдет в продажу, а договоры на остальные пять книг серии будут расторгнуты. Издательство также назвало ошибкой заключение договора с этим автором.

Украинские СМИ сообщают, что речь идет о первой части серии «Жесткое право рождения» под названием «Брутальный принц». В соцсетях книгу обвинили в «романтизации России» из-за упоминания Крыма как российской территории, критики украинских мужчин и сюжетной линии, по которой героиня выходит замуж за иностранца ради отъезда с Украины.

Ранее аналогичный случай произошел с детской книгой другого издательства, где тираж был уничтожен из-за использования автором русского языка в соцсетях.

После событий 2014 года на Украине проводится кампания по тотальной дерусификации, включая запрет на произведения искусства на русском языке и переименование улиц, напоминающих о связях с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим запрещает гражданам говорить на русском языке, но сам использует его на официальных переговорах.

Глава МИД Сергей Лавров на конференции раскритиковал псевдонаучные публикации, в которых доказывается якобы украинское происхождение Моны Лизы и Будды.

Языковой омбудсмен ранее признал провал украинизации в школах.