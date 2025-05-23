Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Лавров об «исторических трудах» на Украине: Волосы встают дыбом
Лавров назвал «исторические труды» об украинском происхождении Будды абсурдом
На состоявшейся конференции Сергей Лавров резко высказался о псевдонаучных исторических публикациях, приводя примеры абсурдных сообщений об украинском происхождении Моны Лизы и Будды.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на конференции, посвященной историческим южнорусским землям, передает ТАСС.
Глава МИД назвал публикации, появляющиеся сейчас в Киеве, «якобы научными трудами», от которых «волосы встают дыбом», и привел примеры подобных утверждений: «Черное море выкопали украинцы, Будда происхождением из Запорожья, Мона Лиза – украинка, ее прабабушка и прадедушка из Одессы и Киева». Лавров отметил, что эти мифы не просто распространяются на бытовом уровне, а включаются в учебники истории на Украине.
По его словам, фальсификация истории имеет давние корни и особенно активизировалась после распада Советского Союза, когда попытки поссорить российские народы и помешать сотрудничеству на постсоветском пространстве стали более явными. Министр напомнил, что книга Леонида Кучмы «Украина – не Россия», вышедшая в 2003 году, стала интеллектуальным фундаментом для современных националистических элит страны.
Лавров также подчеркнул, что после событий 2014 года Украина окончательно превратилась в военно-политический плацдарм Запада, реализовав давнюю мечту противников России. Он обратил внимание и на массовый снос памятников историческим деятелям, связанным с русской культурой – среди них Екатерина II, Александр Суворов, Александр Пушкин и Исаак Бабель. Министр раскритиковал решение ЮНЕСКО признать исторический центр Одессы объектом всемирного наследия сразу после сноса памятника Екатерине II, назвав это позорным для организации.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что даже жители на Украине воспринимают исторические теории о «независимой Украине» с иронией.