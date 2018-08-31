Патриарх Кирилл рассказал о переговорах с Варфоломеем

Сотрудничество православных церквей всего мира должно осуществляться более динамично, как того требует современная обстановка, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги переговоров с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Патриарх подчеркнул, что православная церковь устроена так, что ни одна церковь не может принимать решений, которые противоречили бы позиции другой. «Мы просто запрограммированы на сотрудничество», – приводит его слова ТАСС.

Он сказал, что «постоянно возникают проблемы, которые являются вызовами для церквей с пастырской точки зрения».

Предстоятель Русской православной церкви рассказал, что встреча с патриархом Варфоломеем прошла в положительной обстановке, но конкретные ее результаты озвучены не будут. Он отметил, что прошедшая встреча была неофициальной и «братской».

«Резюме такое: хорошая встреча, очень хорошая была атмосфера, мы обсудили проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня», – сказал он, выразив надежду на продолжение совместной работы, «чтобы мир становился лучше».

«Без согласования с его Святейшеством (патриархом Варфоломеем – прим. ВЗГЛЯД) не хотел бы посвящать вас в детали, хотя ничего секретного не было», – сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении возможности предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Патриарх добавил что это «был правильный разговор глав двух церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, в которых мы несем свое служение».

Ранее в пятницу украинские СМИ со ссылкой на митрополита Галльского Эммануила сообщили, что вселенский патриарх Варфоломей якобы объявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о предоставлении автокефалии украинской церкви.