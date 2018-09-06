После слов Константинопольского патриарха Украине предсказали «Варфоломеевскую ночь»

Заявления Константинопольского патриарха Варфоломея могут обернуться повторением Великого раскола христианской церкви 1054 года, последствия нового разделения могут оказаться еще страшнее, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

В комментарии митрополита, опубликованном на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата, говорится, что заявления патриарха Варфоломея «не только претенциозны и несуразны по сути, но и ведут к опасности повторения раскола 1054 года, который в современных условиях может стать еще страшнее, так как возникнет на православном Востоке».

По его словам, Константинопольский патриарх стремится «стать не только первым среди равных, а главой всей православной церкви, фактически вытесняя ее истинного главу – Христа, и уподобляясь папе Римскому». Митрополит также заявил, что патриарх Варфоломей – гражданин мусульманского государства – предпринимает попытки создания «восточного папы», что провоцирует разлады и нестроения внутри православия.

«Вместо того, чтобы объединить все поместные церкви под своим омофором, всесвятейший Варфоломей не скрепляет, а разрывает ризы Христовы», – отметил представитель УПЦ.

По его словам, патриарх Константинопольский не обладает какими-то привилегиями или исключительной ролью, наподобие служения римского понтифика, он имеет лишь так называемое первенство чести, возникшее в связи с приданием Константинополю статуса столицы Византийской империи.

«Готов ли Константинопольский патриархат взять на себя ответственность перед Богом за кровопролитие в связи с генерируемым межконфессиональным противостоянием, и не станет ли эта речь патриарха Варфоломея идеологическим обоснованием для «Варфоломеевской ночи» на Украине?» – задается вопросом митрополит Лука.

После церковного раскола 1054 года произошло разделение Церкви на римско-католическую на Западе с центром в Риме и православную – на Востоке с центром в Константинополе. Разделение не преодолено до настоящего времени, невзирая на то, что в 1965 году взаимные анафемы были обоюдно сняты папой Павлом VI и Вселенским патриархом Афинагором.

Варфоломеевская ночь – массовое убийство гугенотов – французских протестантов, – устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея. По различным оценкам, в Париже в этот день погибло около 2 тыс. человек, а по всей Франции в погромах было убито около 30 тыс. гугенотов.

Ранее в четверг патриарх Варфоломей заявил, что Вселенский патриархат Константинополя обладает исключительными правами на решение проблем православного мира. По его словам, если Вселенский патриархат уйдет с межправославной сцены, то поместные церкви будут действовать «как овцы без пастыря». Протоиерей Андрей Новиков заявил, что Константинопольский патриарх провозгласил ересь.