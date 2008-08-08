В УПЦ МП предложили созвать Собор для обсуждения действий Константинополя

Замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич выступил с предложением созвать Собор из предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения решения патриарха Константинопольского Варфоломея о подготовке автокефалии церкви на Украине.

«Я думаю, что сейчас, на глобальном уровне, такое время, чтобы предстоятели церквей собирались на Собор, ... потому что очень сложные времена наступают. Причем эти времена создаем мы сами себе, вернее, не мы, а некоторые наши братья», – сказал Данилевич, передает РИА «Новости».

По словам Данилевича, Константинопольский патриархат своими последними решениями демонстрирует слабости. «Если бы он хотел решить вопрос раскола – пожалуйста, будем говорить, общаться. Но нельзя делать это топорно: решая маленький вопрос украинского раскола, порождать большие проблемы во всем вселенском православии. Это неправильно», – заявил Данилевич.

11 сентября Константинопольский патриархат впервые подтвердил решение дать автокефалию УПЦ. Позиция РПЦ прямо противоположна позиции Константинополя. РПЦ полагает, что предоставление автокефалии способствует религиозному расколу на Украине.