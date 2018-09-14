Патриарх Кирилл сравнил назначение экзархов Константинополем со смутой 1920-х

Во время открытия экстренного заседания Священного синода Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил действия Константинополя в отношении Украины со смутой 1920-х годов.

«То, что сейчас происходит в связи с посылкой так называемых экзархов, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский патриарх в 1920-х годах, когда наша Церковь во главе с патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях. Патриарх Тихон испытывал тягчайшее давление со стороны властей. Поддерживаемые властями раскольники-обновленцы набирали силы, и тогда в Константинополе приняли решение послать в Москву так называемую комиссию по просьбе неких православных. Естественно, что РПЦ никаких просьб к патриарху не направляла. А, видимо, направляли раскольники-обновленцы», – приводит слова патриарха РИА «Новости».

Предстоятель РПЦ сказал, что находившийся в заключении патриарх Тихон тогда написал протестное письмо, в котором четко изложил свою позицию. Именно такой позиции, на его взгляд, сейчас и должна придерживаться РПЦ, воспринимая ее как «единственно правильную и канонически обоснованную».

Ранее Русская православная церковь заявила о единогласной позиции поместных церквей по автокефалии УПЦ. В РПЦ уверены, что ни одна из поместных церквей не готова поддержать затеянный Константинополем проект.

Предоставление автокефалии УПЦ провоцирует серьезный раскол во всем православном мире. Несмотря на протесты, Константинополь сообщил о начале создания «независимой церкви» на Украине, а назначенные его патриархатом экзархи прибыли в Киев.