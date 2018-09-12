В РПЦ заявили о единогласной позиции поместных церквей по украинской автокефалии

Русская православная церковь готова поддержать межцерковные инициативы с целью предотвращения раскола мирового православия и встречает понимание всех поместных церквей; ни одна из которых не поддерживает авантюрный проект украинской автокефалии, затеянный Константинополем, заявили в РПЦ.

Как подчеркнул секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, в Московском патриархате поддерживают регулярные контакты со всеми поместными православными церквами, и «ни одна из них не поддерживает затеянный Константинополем проект украинской автокефалии», передает РИА «Новости».

«Русская церковь готова поддержать инициативы, в том числе межправославные, направленные на предотвращение угрозы раскола Православия, которая с каждым днем становится все более явной из-за авантюрных противоканонических шагов Константинопольского патриархата на Украине», – заявил Якимчук, комментируя идею о созыве Собора патриархов по теме «украинской автокефалии».

«Об истинном отношении Церквей к данной затее прекрасно знает патриарх Варфоломей. Однако мы видим, что Фанар взял курс на игнорирование их мнения, и его действия в последнее время прямо противоречат их воле. В связи с этим возникает глубокое сомнение в том, что глава Константинопольского патриархата захочет собрать собрание предстоятелей православных церквей», – отметил Якимчук.

В среду Константинополь сообщил о начале создания независимой церкви на Украине.

Напомним, в РПЦ предупреждали о последствиях легализации «Киевского патриархата».