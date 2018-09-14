В РПЦ высказались о «Киевской митрополии» в подчинении Константинополя

Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем по автокефалии Украинской церкви, заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что Константинополь делает «странные комментарии», одновременно говоря о том, чтобы «не провоцировать раскол», и совершая «прямые нарушения канонов». Легойда заверил, что реакции со стороны Русской церкви, «однозначно, последует», передает РИА «Новости».

РПЦ не видит реакции Константинополя на заявление Русской церкви, но точка невозврата еще не пройдена, отметил Легойда.

Аргумент о том, что «киевский митрополит должен поминать патриарха Константинополя» Легойда назвал «символическим выражением» и подчеркнул, что «поминовение предстоятелей других церквей не является указанием на их власть». Кроме того, «в подобных вопросах каноническое право говорит о сроке давности» – 30, а не 300 лет.

Легойда опроверг мнение о том, что «половина духовенства УПЦ спит и видит автокефалию». По его словам, Украинская паства «не ждет никакой автокефалии».

Русская православная церковь опасается обострения ситуации на Украине, ведь сейчас, когда «раскольники никем не признаются», уже свыше 40 храмов «отобраны у канонической церкви». Но в случае объявления автокефалии «люди храмы не отдадут», «не предадут свою веру и церковь».

«Что если возникнет некая Киевская митрополия – в подчинении Константинополя? Как первый шаг… И только потом эта митрополия получит автокефалию. Но ведь это «потом» – может растянуться на годы. Или века», – добавил представитель РПЦ.