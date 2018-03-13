Экс-глава MI6 расписался в извращенном понимании России

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1 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:56  |  vz.ru
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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Грозит ли России американская морская блокада

Может ли американский флот перерезать морские коммуникации России?Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Michael A. Colemanberry
США могут ввести против России морскую блокаду. С этим сенсационным заявлением выступил американский министр, правда, непрофильный – глава МВД Райан Зинке, по мнению которого необходимо помешать Москве экспортировать энергоносители на Ближний Восток. В России восприняли эти слова с недоумением, но не слишком ли легкомысленно считать их «всего лишь бредом»?  Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии

Еще отец нынешнего сирийского лидера Хафез Асад наладил дружбу с Мао ЦзэдуномФото: imago stock&people/ТАСС,
Government of Syria
Глава китайской дипломатии Ван И пообещал, что Поднебесная поможет Сирии возродиться после войны. В арабской республике есть нефть, а значит со временем снова заведутся деньги, поэтому Пекин уже давно изучает, на чем именно сможет заработать в Сирии после войны. Не пора ли Москве уже начать опасаться, что, выиграв войну, она проиграет потом Сирию экономически? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Остановите музыку, умер Азнавур

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...

Сенаторы США санкционировали демонтаж американской республики

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Толпы активистов в сопровождении представителей СМИ будут держать в осаде Белый дом, здание Верховного суда и Капитолия до тех пор, пока от легитимной власти не останется камня на камне. Для этих адептов демократия – пустой звук. Подробности...
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Почему не стоит открывать памятные доски террористам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Вера в неотвратимые законы развития, которые обрекают на смерть те или иные категории людей, была вообще характерна для тоталитарных идеологий ХХ века. Это не я расстреливаю несчастных по темницам – это неизбежный исторический процесс. Подробности...
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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

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          Экс-глава MI6 расписался в извращенном понимании России

          Тони Блэр и Владимир Путин в Мариинском театре    1 октября 2018, 19:00
          Фото: Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Бывший глава MI6 заявил, что некогда возглавляемая им спецслужба «помогла» Владимиру Путину. По этому поводу уже сыронизировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, а некоторые СМИ опубликовали новость в разделе «курьезы». Между тем, по ряду других вопросов сэр Ричард Дирлав рассуждает адекватно, по крайней мере куда более здраво, чем действующие политики Британии.

          Интервью Ричарда Дирлава газете Times можно разделить на несколько абсолютно разных, но одинаково интересных частей. Здравый смысл отказывает бывшему руководителю MI6 попеременно.

          Самым обсуждаемым стало заявление о том, что в 2000 году некий «высокопоставленный сотрудник КГБ» (если у англичан в 2018 году работает давно переименованное ГРУ, то почему бы в 2000-м не работать и КГБ?) обратился к нему с просьбой организовать визит премьер-министра Британии Тони Блэра в Санкт-Петербург. В «культурной столице России» он должен был посетить постановку оперы «Война и мир» Прокофьева в Мариинском театре вместе с кандидатом в президенты РФ Владимиром Путиным.

          По словам Дирлава, это вызвало «долгую дискуссию в Лондоне, принимать Блэру приглашение или нет». В итоге разведслужбе решили, «что это уникальное и необычное открытие». Но теперь, уверен Дирлав, в MI6 «очень сожалеют» о том, что «помогли» Путину «закрепить» репутацию

          Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление: «Мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев».

          Для официального представителя главы государства, наверное, было бы не слишком дипломатично напоминать, что рейтинг Тони Блэра в России всегда представлял неотличимую от статистической погрешности величину. Поэтому поспособствовать избранию Владимира Путина президентом этот визит в театр ну никак не мог.

          Если же речь идет о поддержке «репутации» Путина за рубежом, следует напомнить, что кличку «американский пудель» Тони Блэру придумали отнюдь не в России. Положительно повлиять на чужую репутацию несамостоятельный политик с отсутствием собственной явно не может. Скорее наоборот, встреча с Путиным могла бы поднять статус самого Блэра внутри России.

          Поэтому назвать данное утверждение бывшего главы MI6 иначе, кроме как «бредом сивой кобылы», будет непросто.

          К счастью, интервью на этом не заканчивается. Поведав о неоценимой поддержке, которую якобы оказал Путину организованный MI6 визит Блэра, и о тех тяжелых сожалениях, которые теперь испытывает спецслужба, Дирлав напомнил, что в 2000 году отношения между Россией и Британией были совсем иными. Но потом «начали происходить мелочи, которые постепенно стали крупными».

          В качестве таких «мелочей» бывший главный шпион Британии назвал отказ его страны выдать Бориса Березовского, аналогичную историю с Ахмедом Закаевым и, наконец, убийство Александра Литвиненко.

          Тут стоит подчеркнуть, что отказ в выдаче обвинявшегося в финансовых махинациях Березовского и предоставление политического убежища обвиняемому в терроризме Закаеву – это решение Британии. Именно после этого российские коррупционеры и мошенники окончательно убедились в том, что «с Лондона выдачи нет», и начали массово перебираться и переселять семьи в британскую столицу. Конечно, среди 300 тысяч русскоязычного населения Лондонграда немало законопослушных перебравшихся на остров из-за любви к всему английскому (не исключая и климат), но концентрация опальных олигархов и мошенников рангом пониже там явно повышенная.

          То есть если Лондон и может винить кого-то в испортившихся отношениях, то в первую очередь – себя.

          Разумеется, вспомнив Литвиненко, нельзя не упомянуть Скрипалей. В их случае бывший глава MI6 опять перестает думать и переходит на клише:

          «Это отражение кризиса в России – их так глубоко ранил распад СССР, что они пытаются закрыть двери; любой, кто захочет сотрудничать с западной разведкой, должен четко понимать: он никогда и нигде не скроется от мести русских».

          Объяснять поступки российского президента через 27 лет после распада СССР «травмой» от этого исторического события – это как-то совсем примитивно. При этом на вопрос, почему отравить решили именно Скрипаля, а не какого-нибудь более медийного перебежчика, до сих пор не дал ответа ни один британский комментатор.

          Отдав дань стереотипам, Дирлав опять изрекает достаточно интересную мысль. Несмотря на то, что у России есть «соответствующие технологии», он не верит, что «вмешательство» в американские выборы оказало влияние на результат. Скептически он относится и к заявлениям и о том, что Россия раскрутила идею Брексита, не говоря о «манипулировании» Трампом.

          The Times напоминает о досье бывшего сотрудника MI6 Кристофера Стила, согласно которому у российских спецслужб есть видео «извращенных половых актов» Дональда Трампа. По словам Дирлава, подобное маловероятно, но даже если такие видеозаписи существуют, Трамп от них «просто отмахнется».

          На этом интервью заканчивается, оставляя после себя двойственное впечатление. С одной стороны, явный бред про «помощь в приходе Путина к власти» и «травму от распада СССР». С другой, трезвое понимание того, что Британия первая начала портить отношения с Россией, а заявления о «вмешательстве» Москвы в выборы или о «манипулировании Трампом» не стоят и внимания.

          Если отмести версию о психическом расстройстве, похоже, именно так выглядит мировоззрение человека, который чрезмерно заидеологизирован и уверен в том, что Британия, как и 150 лет назад, продолжает править морями.

          При этом он не видит явных противоречий и натяжек, а также не понимает, что его высказывание о «помощи» со стороны MI6 и Тони Блэра – это, по сути, признание в прямом вмешательстве в выборы. В то же время Дирлав отлично понимает, что все вопли про «вмешательство России» в реальности не имеют под собой ни малейших оснований, поэтому спокойно заявляет о «помощи» со стороны Британии.

          К сожалению, действующие представители британского истеблишмента производят куда более удручающее впечатление. Русофобского бреда и ни на чем не основанной уверенности в собственном превосходстве в их публичных выступлениях гораздо больше, чем в высказываниях пенсионера сэра Ричарда Дирлава. И предсказать, когда политика Британии по отношению к России станет более адекватной, вряд ли смогут специалисты и MI6, и ЦРУ, и даже КГБ с ГРУ вместе взятые.


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