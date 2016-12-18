Экс-глава разведки Британии пожалел, что помог Путину «прийти к власти»

В разведывательной службе Британии МИ-6 сожалеют, что «помогли» президенту России Владимиру Путину «прийти к власти», заявил экс-глава ведомства Ричард Дирлав.

Дирлав возглавлял разведслужбу с 1999 по 2004 год. Он рассказал, что в 2000 году к нему якобы обратился офицер КГБ с просьбой организовать приезд занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Тони Блэра на премьеру оперы «Война и Мир» в Мариинский театр по приглашению Владимира Путина, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Times.

Состоялась «долгая дискуссия в Лондоне, принимать Блэру приглашение или нет», и в разведслужбе решили, «что это уникальное и необычное открытие».

Теперь же в МИ-6 жалеют, что «помогли» Путину «закрепить» свою репутацию.

Отметим, что ранее в МИ-6 подозревали Кембридж в связях с Кремлем.