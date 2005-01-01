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19 сентября, среда  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Каких еще предателей и перебежчиков в США запугивают «местью России»

В США сейчас находятся свыше 100 беглых агентов и членов их семей, при этом особой популярностью у них пользуется солнечный штат ФлоридаФото: Global Look Press
На фоне обострения «дела Скрипалей» в США обеспокоились жизнью и здоровьем российских предателей-перебежчиков, ныне проживающих в Америке. По их душу уже якобы выслали киллеров, что, разумеется, чушь и элемент информационной войны. Тем не менее, биографии этих людей и тот ущерб, который они нанесли России, стоят того, чтобы вновь о них вспомнить. Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как из старой сказки делают новую быль

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Сейчас не девяностые, и внутренним грызунам больше не позволят пустить дело на самотек. В нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом страны можно только при обеспеченном внешнем поражении. Подробности...

Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

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          Каких еще предателей и перебежчиков в США запугивают «местью России»

          В США сейчас находятся свыше 100 беглых агентов и членов их семей, при этом особой популярностью у них пользуется солнечный штат Флорида   19 сентября 2018, 10:34
          Фото: Global Look Press
          Текст: Евгений Крутиков

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          На фоне обострения «дела Скрипалей» в США обеспокоились жизнью и здоровьем российских предателей-перебежчиков, ныне проживающих в Америке. По их душу уже якобы выслали киллеров, что, разумеется, чушь и элемент информационной войны. Тем не менее, биографии этих людей и тот ущерб, который они нанесли России, стоят того, чтобы вновь о них вспомнить.

          О том, что разведка США серьезно опасается за жизнь перебежчиков из России, газета New York Times сообщила со ссылкой на бывшего начальника управления ФБР в Сиэтле Фрэнка Монтойя и нескольких сотрудников ЦРУ. К месту вспомнили не только отравление Скрипалей, но и историю из середины 1990-х годов, когда ЦРУ якобы нашло бомбу под машиной своего шпиона – бывшего офицера российской разведки.

          По словам одного из цээрушников, по программе защиты свидетелей в США сейчас находятся свыше 100 агентов и членов их семей, при этом особой популярностью у них пользуется солнечный штат Флорида. В этом штате якобы был идентифицирован «русский предполагаемый боевик», так что угрозы для жизни предателей «вполне реальны» – Родина про них помнит и обязательно отомстит. Так, по крайней мере, предложено думать.

          Фрэнк Монтойя личность нынче популярная. Он бурно вступился за своего бывшего шефа Джеймса Коми в его личной войне с Дональдом Трампом и с тех пор не сходит с телеэкранов, где поносит президента США последними словами и лоббирует продолжение расследования «российского вмешательства» во внутренние дела США. В ответ глава государства даже назвал Монтойя «дегенератом», но «Твиттер» Трампа еще не такое видел. Здесь важны не взаимоотношения бывшего сотрудника ФБР с действующим президентом, а то, что Фрэнк Монтойя как источник информации не слишком интересен. Он – выразитель интегрированного мнения той части ФБР (включая отставников), что готова биться за дело Хиллари Клинтон до последнего вздоха.

          В «группу риска» эти люди записывают всех российских перебежчиков, которые напрямую или косвенно связаны с арестом Роберта Ханссена – последнего по времени крупного российского агента, выявленного в ФБР. То есть сотрудники бюро в первую очередь радеют о том, что близко им самим, тогда как «кроты», ассоциированные с политической разведкой, проходят по ведомству ЦРУ. Нужно также учитывать, что у ФБР в категорию перебежчиков подпадают не только связанные с государственными секретами граждане, но и финансовые дельцы, мафиози и мелкая нечисть, которую подбирают «на всякий случай». Если собрать их всех вместе да приплюсовать их семьи, то сотня, может, и наберется.

          Полковник Сергей Третьяков (фото: кадр из видео)
          Полковник Сергей Третьяков (фото: кадр из видео)

          Одно время главным виновником разоблачения и ареста Ханссена считался полковник Сергей Третьяков, бежавший в США с женой, дочерью и котом (животное важно – это прямая связь со Скрипалями) в 2000-м – за несколько месяцев до того, как Ханссена взяли с поличным. Предположительно, именно Третьяков был куратором Ханссена под дипломатическим прикрытием, получил 2 млн долларов подъемных и был переселен со всем семейством в некое «безопасное место» (конкретно – во Флориду). Из этого места он впоследствии активно вещал всякую муть. Например, объявил посла Азербайджана в ООН Эльдара Кулиева «агентом СВР», а замгоссекретаря Строуба Толботта – «ценным источником информации для СВР». Хуже того, Рауль Кастро всю жизнь работал на КГБ, Владимир Крючков присвоил 50 миллиардов долларов «золота партии», а термин «ядерная зима» придумал все тот же КГБ, чтобы не допустить размещения ракет «Першинг» в Западной Европе – и так далее, и тому подобное.

          В конце концов летом 2010 года Третьяков подавился куском мяса и умер. А его жена несколько месяцев хранила эту информацию в тайне, дабы, по ее словам, «не допустить, чтобы российские спецслужбы присвоили бы себе его смерть и начали хвастаться, что они наказали Сергея».

          Бывший полковник российских спецслужб Александр Запорожский (фото: Юрий Машков/ТАСС)
          Бывший полковник российских спецслужб Александр Запорожский (фото: Юрий Машков/ТАСС)

          Вторым подозреваемым по делу Ханссена проходил и проходит до сих пор полковник Александр Запорожский. Он недолго, но эффективно работал на ЦРУ в середине 1990-х годов, а в 1997-м вышел в отставку из СВР и выехал в США через Болгарию, куда вся его семья вполне легально отправилась на отдых. При этом его старший сын Павел за месяц до поездки в Болгарию подал рапорт и был отчислен из Академии СВР. В США семейство Запорожских сразу же выкупило два дома общей ценой в полтора миллиона долларов в престижных Мэриленде и Коннектикуте и жило припеваючи.

          Некоторое время к Запорожскому не было вопросов, поскольку следствие было сосредоточено на Третьякове и еще одном фигуранте-перебежчике – Евгении Торопове, растворившемся в том же 2000 году в Канаде вместе с семьей и котом. Впоследствии Торопов «вышел на свет» и участвовал в качестве соавтора в написании нескольких докладов, из которых следовало, что российская разведка завербовала около сотни канадских чиновников и парламентариев.

          Примерно одновременно со смертью Третьякова стало известно и о смерти Торопова. По неподтвержденным данным, он получил удар током от некого электрического прибора, принимая ванну.

          Запорожский и его семья жили вполне открыто, поскольку само существование Третьякова и Торопова как бы отводило от него подозрения. Мол, вот они – предатели, а я просто приехал в Америку пожить на пенсии. Тем не менее, критическая масса доказательств против Запорожского накапливалась, а ему самому по-прежнему требовалось поддерживать контакты с бывшими сослуживцами, чтобы получать информацию для ЦРУ. Он даже приехал в Москву, где его тепло встретили. А вот вторая поездка в Россию обернулась арестом. При этом у него обнаружили крупные суммы денег и целый список сослуживцев, которых он собирался «премировать» с целью вербовки.

          Согласно полуофициальной версии, Запорожского позвали в Москву на празднование 30-летия одного из департаментов СВР в качестве «почетного гостя». По неофициальной, у 52-летнего пенсионера случился «бес в ребро» и он решился на повторную поездку в Москву под влиянием некой молодой особы, на поверку оказавшейся сотрудницей российской контрразведки. Эта версия особенно нравится американцам, которые утверждают, что русские спецслужбы все как одна «олдтаймеры» и пользуются неполиткорретными, но проверенными методами типа «медовой ловушки». Избегать случайных связей и поздних влюбленностей – это главная рекомендация, которую ФБР распространяет сейчас среди своих «флоридских сидельцев». А то получите, как Запорожский, 18 лет лагерей.

          В июне 2010 года Запорожский в числе прочих был обменян в Вене на десятерых арестованных в США российских разведчиков-нелегалов. С тех пор живет в неустановленном месте, предположительно – во все той же Флориде.

          В этой же группе обменянных присутствовали Сергей Скрипаль и еще один фигурант «дела Ханссена» Геннадий Василенко, осужденный за преступления, не связанные со шпионажем. Почему он попал в список на обмен, официально не объяснили до сих пор, но на этом, как и на освобождении Игоря Сутягина, американцы настаивали отдельно. Есть версия, что Василенко также участвовал в идентификации Ханссена, а под арест попал за экономические преступления, уже будучи в отставке.

          Таким образом, Александр Запорожский и Геннадий Василенко с их детьми и котами остаются, по мнению ФБР, самыми охраняемыми живыми перебежчиками по программе защиты свидетелей. При этом эти двое – все равно что Скрипаль. Они отсидели свое в тюрьме, дискредитированы, прокляты, помилованы указом президента и обменяны к чертовой матери. Гоняться за ними по «солнечному штату» неинтересно. Все одно – замараешься.

          Это только в воображении ФБР они могут быть некими «объектами для устранения». В конце концов, того же Запорожского никто травить не стал. Его выманили в Россию и осудили по закону.

          Другая «группа риска»: неустановленные (если точнее, их имена не обнародованы, но могут быть другие версии) предатели, причастные к разоблачению Олдрича Эймса. В США активно культивируется версия «случайного» разоблачения этой шишки, привлекшей к себе внимание широким образом жизни. Она настолько активно внедрялась в информационное пространство, что в конце концов вызвала подозрения. Есть все основания полагать, что Эймс мог быть выдан кем-то в Москве, но публично это не озвучивалось.

          Александр Потеев, бывший полковник (фото: wikipedia.org)
          Александр Потеев, бывший полковник (фото: wikipedia.org)

          Главным же раздражителем – предателем, однозначно вызывавшим самые негативные эмоции – до недавнего времени был бывший заместитель начальника 4-го (американского) отдела Управления «С» (нелегальная разведка) СВР бывший полковник Александр Потеев. Именно этот человек выдал американцам всю известную ему сеть нелегальной резидентуры СВР в США, на выстраивание которой ушли десятилетия. В итоге произошло то, что в Америке называют Illegal Program – массовые аресты нелегалов, закончившиеся тем самым знаменитым обменом в Вене.

          В российской массовой культуре эта история ассоциируется с самым эпатажным ее персонажем – Анной Чапман, хотя среди арестованных американцами российских разведчиков были фигуры куда более важные и героические, например генерал Михаил Васенков (Хуан Ласаро) и полковник Андрей Безруков (Дональд Хитфилд).

          Предположительно, аресты были связаны с бегством Потеева в США через родную Белоруссию и Германию – в ФБР и ЦРУ испугались, что после этого СВР начнет отзывать нелегалов. Столь массовый провал случался только в далекое советское время, когда был разоблачен как американский агент один из руководителей отдела кадров Краснознаменного института КГБ. Но тогда сломались только карьеры и жизни курсантов, к личным делам которых этот персонаж имел доступ – они даже не успели приступить к службе.

          В мае 2011 года Потеев был заочно приговорен Московским военным окружным судом к 25 годам лишения свободы в колонии строго режима за государственную измену (статья 275 УК РФ, в быту – «смерть шпионам») и дезертирство (ст. 338, часть 1). Дезертирство – это как раз за бегство. Его местонахождение считается неустановленным, но в розыск он почему-то объявлен не был.

          В июле 2016-го неофициально, «по заграничным источникам» было заявлено о смерти Потеева, но подробностей не приводилось. Американцы вообще стараются этого человека всуе не поминать. Вполне возможно, что сообщение о смерти – это либо дезинформация ФБР, либо сигнал из Москвы, что Потеев больше никому тут не интересен, помер так помер.

          Cтанислав Левченко, Виктор Шеймов (фото: кадры из видео)
          Cтанислав Левченко, Виктор Шеймов (фото: кадры из видео)

          В США живет еще несколько «громких» перебежчиков советского времени, которых тоже можно задействовать в информационной войне, несмотря на их преклонный возраст. Например, Станислав Левченко, «ушедший» в Америку с позиции корреспондента журнала «Новое время» в Токио, и Виктор Шеймов, бывший шифровальщик 8-го Главного управления КГБ СССР, чей побег из Москвы стал хрестоматийным: вместе с семьей в 1981 году он «поехал на пикник» в Подмосковье и исчез. Долгое время вся семья числилась пропавшими без вести, выдвигалась версия убийства с целью ограбления, но в итоге Шеймов «всплыл» и долго судился с ЦРУ, которое ему недоплатило (якобы обещало миллионы, но дала всего 200 тысяч). Сейчас на пару с бывшим директором ЦРУ Робертом Вулси он владеет в Вирджинии фирмой по компьютерной безопасности.

          Олег Калугин, Василий Митрохин (фото: кадры из видео)
          Олег Калугин, Василий Митрохин (фото: кадры из видео)

          Еще есть Олег Калугин, заочно осужденный в 2002 году на 15 лет и спокойно живущий в Вашингтоне. И наконец, Василий Митрохин, в своем роде уникальный персонаж. Свою заграничную карьеру этот человек загубил удивительным, почти фантастическим пьянством, после чего был с негативными характеристиками переведен на должность делопроизводителя в архив. В процессе перебазирования ПГУ с Лубянки в новое здание в Ясенево (там СВР располагается до сих пор) Митрохин начал старательно копировать и от руки переписывать архивные дела, которые ему было поручено готовить к переезду. В 1985 году в Ясенево достроили еще один 11-этажный корпус, и история с Митрохиным и архивами повторилась. Все эти бумаги он держал закопанными у себя на даче, и в 1991 году, когда СССР развалился лишь частично (то есть Эстония уже формально была другой страной и там обживались британские спецслужбы, но визы туда еще не требовались и проверка на границе не проводилась), вывез весь свой «архив» и сдал его британцам. А в 2004 году умер в Лондоне. Разумеется, от цирроза.

          Подобные люди представляют интерес только для клинической психологии. Мотивы предателя – тема не до конца исследованная, в специальной литературе полностью не раскрытая, но чертовски интересная. В том числе как наглядное пособие.


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