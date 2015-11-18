Почему спецслужбы США пытались завербовать именно Дерипаску

Российские власти прямо говорят о том, что спецслужбы США вконец обнаглели. Глава МИД указывал на попытки вербовки высокопоставленных дипломатов. Пресс-секретарь Кремля признает угрозу для чувствительных сфер экономики в связи с работой разведки по крупным бизнесменам из РФ. Но для выхода на Олега Дерипаску у ЦРУ и ФБР были и другие причины.

В последние годы США очень грубо работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать российских граждан. Об этом прямо заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения американской прессы о неудачных попытках спецслужб США завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску. При этом в вербовке участвовал автор так называемого досье на Дональда Трампа Кристофер Стил.

Песков добавил, что такие сообщения «заставляют задуматься о многом». Такие бизнесмены, как Дерипаска, являются крупными акционерами и руководителями огромных бизнес-структур и производственных процессов, где заняты десятки и сотни тысяч людей, в том числе в «достаточно чувствительных сферах российской экономики». Это красноречиво свидетельствует о попытках вмешательства во внутренние дела России, подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Речь тут идет о недавней публикации в The New York Times под заголовком «Агенты пытались завербовать русских олигархов. В итоге вышли на Трампа». И если вы думаете, что в политике все подчинено неким правилам и все стараются им следовать, то добро пожаловать в реальный мир. Вернее, в ту его часть, которая чрезвычайно похожа на литературные произведения классиков шпионского жанра.

Как вербовали олигарха

Дождливым сентябрьским вечером 2015 года в ворота роскошного дома на Манхэттене, принадлежащего российскому алюминиевому королю Олегу Дерипаске, постучали. Дерипаска гостей не ждал – этот факт специально подчеркивается («явились без предупреждения и звонка») для нагнетания детективной атмосферы. За дверями стояли сотрудник Департамента юстиции США (читай – ФБР) Брюс Ор и бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, к тому моменту уже работавший по найму, составляя досье на Дональда Трампа в интересах Хиллари Клинтон.

У этих двоих была стройная теория о том, как устроена жизнь в России, и они принялись излагать ее Дерипаске, будто бы он сам не в курсе, как у него на Родине дела устроены. Согласно их теории, в России правит организованная преступность, а Кремль собирается вмешаться в американские президентские выборы, продвигая «своего агента» Трампа. При этом алюминиевому королю предлагалось встать на сторону добра в лице ФБР и делиться с американским правительством последними кремлевскими сплетнями на взаимовыгодной основе. Особенно – о Трампе и об «организованной преступности во власти».

Предлагать миллиардеру деньги в процессе вербовки как-то странно, поэтому агент ФБР и британский гость (беседовать с которым ввиду отсутствия у него официального статуса вообще не обязательно) предложили Дерипаске помощь в получении американских виз для ведения бизнеса и облегчения условий его передвижения по США. И дали понять, что он не один такой. Проводится, мол, серьезная тайная операция по вербовке «полудюжины» российских олигархов, имеющих доступ в Кремль и зависящих от «режима Путина», а Дерипаска может «успеть первым». Это обычный ход при допросе уголовников, но не при вербовке.

Дерипаска гостей выслушал. Возможно, вежливо. А дальше случилось неожиданное: Ор и Стил были осмеяны и выставлены из дома, что в отчете агента Ора, переданном в Департамент юстиции, сформулировано так: «Мистер Дерипаска не согласился с теориями об организованной преступности в России и вмешательстве Кремля в избирательную кампанию». Хуже того, Дерипаска сообщил в тот самый Кремль о попытке его завербовать, после чего агенту Ору и мистеру Стилу следовало бы уйти в леса и принять схиму.

Однако Ор и Стил (кстати, жена Ора работала по найму в той же конторе, что и Стил; что-то вроде семейного подряда) не угомонились и через год пришли к Дерипаске вновь – с той же идеей и той же теорией, что выглядело уже совсем по-идиотски. При этом их деловая переписка осталась на серверах Демократической партии, которые, как все мы помним, были взломаны, что дало повод Трампу несколько месяцев орать на Ора в «Твиттере». В целом ситуация свидетельствовала о подготовке заговора против Трампа с незаконным использованием федеральных ресурсов.

В ответ на оскорбительное поведение Дерипаску внесли в санкционный список и аннулировали все его визы, включая дипломатические (олигарх входил в состав нескольких официальных российских делегаций, для чего использовал дипломатический паспорт; это обычная практика).

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Эта история – не новость, по крайней мере не слишком свежая. Новостью является фактическое подтверждение того, что Дерипаска был лишь одним из «полудюжины» российских бизнесменов, к которым осуществлялись вербовочные подходы. А отказ от сотрудничества с ФБР и ЦРУ стал одной из причин того, почему американский санкционный список столь неоригинально копировал список журнала «Форбс».

Логика тут такая. Если ФБР удалось кого-то завербовать в Кремле или «около Кремля», то и версия о Трампе как об «агенте Кремля» не выглядит таким уж бредом. С другой стороны, все эти данные свидетельствуют о лихорадочных и джеймсбондовских (то есть грубых) попытках сфабриковать реальный заговор против Трампа.

Почему именно Дерипаска

Во-первых, в ФБР и ЦРУ слишком увлекаются профайлами – составлением психологических портретов, без которых, согласно инструкции, невозможен ни один вербовочный подход. А Олег Дерипаска отличается, скажем так, нестандартной частной жизнью, что делает его в представлении американских профайлеров удобной целью.

Во-вторых, прецедент сотрудничества уже был. Дерипаска известен ФБР, и там всерьез думали, что могут подобраться к нему снова. Эта история может показаться невероятной, но она весьма показательна для мира разведки – в США о ней вышла целая книга.

В «наркотическом» отделе ФБР служил некий Роберт (Боб) Левинсон, специализировавшийся на «русской мафии» (что бы это ни значило). Он был на хорошем счету, считался симпатичным человеком и прекрасным следователем, но в начале «нулевых» уволился из Бюро, потому что детей у него семеро, а зарплата маленькая. Левинсон считал, что частным детективом – «консультантом» он заработает больше, но для этого требовалось провернуть нечто оригинальное, чтобы о нем заговорили.

Левинсон каким-то образом убедил свою приятельницу, по совместительницу – сотрудницу аналитического отдела ЦРУ, Анну Яблонски добыть ему «консультационный контракт» ЦРУ, что давало ему полуофициальный статус. Получив этот контракт, Левинсон отправился в путешествие по Европе, заваливая ЦРУ сотнями сообщений о «русской мафии». Из-за него даже возник конфликт между аналитическим и оперативным управлениями, поскольку Левинсон претендовал на проведение именно тайных операций и операций под прикрытием, что вообще-то не аналитика. Видимо, в человеке горела жажда приключений.

Задним числом выяснилось, что большинство сообщений Левинсона были туфтой, а ЦРУ пообещало ему 2,5 миллиона долларов.

В какой-то момент он решил заполучить собственного агента в Иране, на тот момент – «главном противнике», что сразу перевело бы его в разряд высокооплачиваемых героев Америки. Через своего старого приятеля, бывшего продюсера исследовательских программ NBC Айру Сильвермана, Левинсон вышел на Давуда Салахуддина, который в 1980 году убил в Бетесде одного из адъютантов бывшего иранского шаха, после чего сбежал в Тегеран, не особо скрывался и даже дал интервью этому самому Сильверману.

И вот Левинсон вылетает на курортный остров Киш – единственную иранскую территорию, где иностранцам предоставлена относительная свобода, вплоть до потребления спиртного и купания в плавках. Там в отеле «Марьям» его должен был ждать Салахуддин. Встретились они или нет – неизвестно. Левинсон исчез.

Через три года его семья получила по почте фотографию Левинсона, одетого в оранжевую арестантскую робу, внешне напоминающую те, в которые одеты заключенные Гуантанамо, и подписью: «Вот что бывает за 30 лет работы на США».

Из ЦРУ уволили всех, кто был причастен к сотрудничеству с Левинсоном. Скандал был невероятный. В дело вмешался даже президент Барак Обама, но иранцы только пожимали плечами – о чем, собственно, речь?

Спецслужбы и семья Левинсона начали искать альтернативные пути к вызволению пленника. Так в деле появился Борис Бирнштейн – личность легендарная. Уроженец Вильнюса, гражданин Израиля, «серый кардинал» украинской металлургии при президенте Кучме, совладелец кампании Seabeco, обанкротившей целое государство – Молдавию, разыскиваемый половиной спецслужб мира за мошенничество и аферы, но преспокойно живущий в Торонто. Бирнштейн был в контакте с Левинсоном по теме «русской мафии» и предложил свои услуги неудачливому джеймсбонду, когда тот искал выходы на иранцев. ФБР же Бирнштейн посоветовал обратиться к Дерипаске, у которого были бизнес и связи в Иране.

Они обратились. У Дерипаски на тот момент в очередной раз обострилась проблема с американской визой, и он согласился помочь деньгами и связями. По подсчетам американских экспертов, алюминиевый король потратил примерно 25 миллионов долларов на подкуп чиновников в Тегеране, которые могли выйти на тех, от кого зависела судьба Левинсона. То есть реально и честно вложился, а не водил американцев за нос, как предыдущие евреи из «русской мафии».

В какой-то момент успех был близок. Госсекретарь Хиллари Клинтон должна была зачитать специальное обращение, в котором с Ирана формально снималась ответственность за похищение, после чего Левинсон получил бы свободу. Но зачитывать этот текст Клинтон отказалась.

В ответ ФБР и Департамент юстиции попытались выполнить свою часть сделки: предоставить Дерипаске визы для нахождения на территории США и ведения там бизнеса. Однако Госдеп встал на пути этой инициативы противотанковым ежом, что сильно дискредитировало в глазах Дерипаски договороспособность американских коллег. После долгих препирательств Департамент юстиции пошел ва-банк и предоставил олигарху собственную визу, так называемую law enforecement parole visa – ему разрешался въезд на территорию США в обход мнения Госдепа под поручительство правоохранительных органов. Этим разрешением Дерипаска пользовался два года.

В это же время его юристы на всякий случай наняли для защиты интересов олигарха в США фирму Orbis Business Intelligence, основанную тем самым британцем Кристофером Стилом, который впоследствии досье на Трампа собирал. Это – всего лишь совпадение. Но в 2014 году Стил поделился с агентом Брюсом Ором, который тогда трудился помощником генпрокурора США, «контактом» с Дерипаской. Круг замкнулся.

О судьбе несчастного Боба Левинсона до сих пор ничего не известно. При этом Дерипаска выглядит в этой истории самым приличным человеком.

Кстати, незадолго до ее, истории, начала знаменитый британский автор интеллектуальных детективов и бывший агент MI6 Джон Ле Карре выпустил странный, но своевременный роман под названием «Такой же предатель, как мы», в котором художественно описывается история вербовки русского оппозиционного олигарха британской разведкой. Если точнее, олигарх должен был сдать мафию в Кремле в обмен на западное покровительство. Спустя шесть лет вышел одноименный голливудский фильм. Таких совпадений не бывает.

Мораль

Мораль довольно проста: американская виза не стоит таких усилий, даже если очень нужна по бизнесу. Американская разведывательная система, как и многие другие, работает по принципу банка: раз попал в рассылку, до конца жизни не отделаешься. Любое, даже самое минимальное сотрудничество с американскими специальными службами раз и навсегда превращает тебя в объект разработки. И то, что Ор и Стил с упорством маньяков ходили с предложениями к Дерипаске, свидетельствует не столько об их умственных способностях, сколько о том, как эта система работает.

Фамилия Дерипаски была озвучена, а к кому там еще подходили – наверняка известно, но не публикуется. Можно вспомнить трагический случай с Михаилом Лесиным, но это уже из области конспирологии.

Очевидно, что громоздкая и трудоемкая операция по вербовке источника «околокремля» не удалась. Но это не означает, что таких вербовочных подходов не будет в дальнейшем, причем в зоне риска не только олигархи или государственные чиновники.

Восстановление агентурной сети в России для ЦРУ сейчас безусловный приоритет. И дело тут не в сказочниках-отставниках типа Кристофера Стила, у которого, если его послушать, чуть ли не сеть в центре Москвы раскинута. Речь о работе куда более профессиональной.