США не смогли завербовать Дерипаску

Американская пресса узнала о неудачных попытках спецслужб США завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску, в вербовке участвовал автор так называемого досье на Дональда Трампа.

Как пишет издание, США обещали бизнесмену, в частности, решить его проблемы с получением американской въездной визы, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В 2014–2016 годах ФБР и минюст США пытались заставить Дерипаску стать информатором. В этом участвовали Брюс Ор, который тогда работал высокопоставленным чиновником в минюсте, но на данный момент уже покинул должность, и бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил, автор досье на Трампа.

Сперва США рассчитывали получить информацию о якобы существующих связях российской организованной преступности с руководством России. Дерипаска опроверг существование таких связей и заявил, что больше не хочет встречаться с представителями властей США.

Позднее в Нью-Йорке ФБР заявилось к Дерипаске домой и начало расспрашивать о якобы имевшем место «сговоре» команды Трампа с Москвой. В частности, речь шла о Поле Манафорте. Россиянин назвал теории ФБР нелепыми.

В итоге власти США отказались от попыток завербовать Дерипаску, который, по данным СМИ, сообщил о действиях американцев российским властям.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против «Русала» (входит в En+ Group). Вашингтон назвал условием снятия санкций отказ Дерипаски от контроля над компанией. Кроме того, США добились ареста счетов Дерипаски на Кипре.