США выдвинули условие снятия санкций с «Русала»

Соединенные Штаты не исключили возможности снятия санкций с компании «Русал» в случае, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Такую информацию передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.

На фоне сообщения минфина США акции «Русала» выросли более чем на 10%. К 15.04 мск бумаги «Русала» подорожали на 13,3%, передает ТАСС.

6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Немецкий журнал Der Spiegel написал, что цены на алюминий резко выросли после того, как американские санкции коснулись российского концерна «Русал», промышленным организациям Германии грозит опасная нехватка этого сырья.