МИД связал утечку данных об операциях посольства России со спецслужбами США

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что спецслужбы США решились на сознательную провокацию, допустив утечку в СМИ о банковских операциях российских дипломатов.

«Я хотела бы еще напомнить о тех утечках, которые были организованы в интернет-ресурсе BuzzFeed, а именно туда попала банковская информация российских дипломатов в США. Мы неоднократно предоставляли эти данные и указывали на недопустимость подобных историй американской стороне», – цитирует Захарову РИА «Новости».

По ее словам, не приходится сомневаться в том, что спецслужбы США «пошли на сознательную провокацию».

«Мы так и не получили внятных объяснений госдепартамента, как такое могло произойти, привлечен ли кто-то к ответственности», – отметила дипломат.

Захарова на брифинге также отреагировала на заявление Хиллари Клинтон, которая сравнила «российское вмешательство» в выборы США с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в Нью-Йорке.

«Что же побуждает Хиллари Клинтон к таким высказываниям? Неужели настолько невозможно принять собственное поражение и собственные ошибки, что приходится делать такие странные, нелепые и дикие заявления? Это печально», – заявила Захарова, передает RT.

По словам Захаровой, недавние обвинения британского МИД против ГРУ в том, что управление якобы организовывало кибератаки на сервера Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), говорят о начале очередной международной кампании против России.

«Как только появилась информация о восстановлении России по линии ВАДА, «обрадовались» не только наши американские коллеги. Мы являемся свидетелями запуска очередной антироссийской международной кампании в этой связи», – пояснила она.

Представитель МИДа заметила, что сразу же после восстановления России в ВАДА, «на помощь американцам, которые нас топили, тут же пришел верный соратник в лице Великобритании».

«Вот, например, британское внешнеполитическое ведомство, теперь, оказывается, специализирующееся еще и на вопросах в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий, накануне выдало в этой области целую порцию умопомрачительных заявлений в стиле «highly likely» (весьма вероятно) о причастности ГРУ к кибератакам во всем мире, в том числе на серверы WADA. Как удобно, завернуть все», – отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что несколько недель в Британии «вовсю полоскали ГРУ в отношении Скрипалей, Солсбери и Эймсбери». «Теперь раскрученную историю можно спокойно привязать к ситуации с WADA», – добавила она.

Ранее Захарова называла опубликованную порталом BuzzFeed информацию о банковских операциях российского посольства в США и российских дипломатов спекуляцией и предвыборным вбросом.

Издание BuzzFeed в августе написало о десятках подозрительных транзакций, которые якобы осуществляют российские дипломаты в Вашингтоне.