Захарова назвала спекуляцией сообщения об операциях посольства России в США

Представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную порталом BuzzFeed информацию о банковских операциях российского посольства в США и российских дипломатов спекуляцией и предвыборным вбросом.

«На днях интернет-ресурс BuzzFeed опубликовал еще одну порцию спекуляций вокруг банковских операций российского посольства в США и наших дипломатов. Так же как и в ноябре прошлого и январе текущего года, речь в статье идет об очередных конспирологических теориях вокруг рутинных переводов заработной платы и перечисления денежных средств возвращающимся домой работникам нашего загранучреждения», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

По е словам целью таких «вбросов» является желание вписать их в контекст кампании о мнимом вмешательстве России в американские выборы 2016 года».

Захарова также обратила внимание, что публикация в СМИ информации о финансовых операциях посольства России является нарушением банковской тайны. «Приходится констатировать, что официальный Вашингтон фактически идет на нарушение тайны банковской информации и разглашение персональных данных, что противоречит американскому законодательству и правоприменительной практике», – заявила она.

По ее словам, США демонстрируют полную неспособность обеспечить нормальные условия для работы в своей стране для представительств иностранных государств. Захарова подчеркнула, что Москва требует от Вашингтона прекратить неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы России, и наказать виновных.