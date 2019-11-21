Вучич подтвердил предстоящий визит в Россию

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил визит 4 декабря в Россию после встречи с представителем Москвы в республике Александром Боцан-Харченко.

В администрации сербского лидера сообщили, что «одной из тем встречи была подготовка рабочего визита президента Вучича в Россию 4 декабря и его разговора с президентом (России) Путиным», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «обо всем остальном президент оповестит общественность в течение дня».

Встреча прошла на фоне сообщений о возможном шпионском скандале. Министр обороны Сербии Александр Вулин накануне сообщил, что власти страны изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера.

Президент Вучич в четверг провел встречу с послом России за закрытыми дверями и назначил на вечер заседание Совета национальной безопасности.

Напомним, в среду сербский таблоид «Блиц» опубликовал статью под заголовком «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!». В публикации утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве России в Сербии Георгий Клебан якобы завербовал высокопоставленного сербского офицера.

Также в материале присутствуют иллюстрации, якобы доказывающие, что Клебан и сербский офицер встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом военный позже вынул из своего пакета конверт с деньгами.

После этого различные сербские СМИ опубликовали видео данной встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения.

Газета «Вечерне новости» сообщила, что человек, запечатленный на скандальном видео, скорее всего, не имеет отношения к государственным службам Сербии. Вероятно, это частный предприниматель, который мог торговать своими товарами.

Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео.

По его словам, подробности данной ситуации разъяснит президент Сербии Александар Вучич, который обратится к общественности в четверг во второй половине дня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Белграда носят особенный характер, и никакие скандалы с якобы вербовкой сербского офицера не могут на них повлиять.