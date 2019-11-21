Песков прокомментировал сообщения о «вербовке» российским военным агента в Сербии

Отношения Москвы и Белграда носят настолько особенный характер, что никакие скандалы с якобы вербовкой сербского офицера не могут на них повлиять, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, мы не знаем, что это за инцидент и здесь еще нужно разобраться. Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер – партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, повлияет ли этот инцидент на дальнейшие отношения между Россией и Сербией.

В среду сербский таблоид «Блиц» опубликовал статью под заголовком «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!», в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве России в Сербии Георгий Клебан якобы завербовал высокопоставленного сербского офицера.

С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами.

Позже различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения. При этом газета «Вечерне новости» сообщила, что человек, запечатленный на скандальном видео, скорее всего, не имеет отношения к государственным службам Сербии. Вероятно, это частный предприниматель, который мог торговать своими товарами.

Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео. По его словам, подробности данной ситуации разъяснит президент Сербии Александар Вучич, который обратится к общественности в четверг во второй половине дня.