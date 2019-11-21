Стали известны подробности съемки скандального видео с россиянином в Сербии

Человек, запечатленный на скандальном видео с участием российского офицера в Белграде, скорее всего, не имеет отношения к государственным службам Сербии, пишет местная газета «Вечерне новости» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Речь идет о ролике, который разместил на YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев. На видео два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. По словам журналиста на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата России в Сербии. Утверждается, что речь идет о «вербовке агентов российскими шпионами».

Между тем издание «Вечерне новости» отмечает, что вторым участником встречи, лицо которого скрыто, вероятнее всего, был не сербский офицер и вообще не госслужащий. Вероятно, это частный предприниматель, который мог торговать своими товарами, передает РИА «Новости».

Газета также подчеркивает, что видео было снято больше года назад и является оперативной съемкой одной из западных спецслужб. По данным издания, это могла быть одна из спецслужб Румынии, действующая под покровительством США. В то же время источник в сербских спецслужбах назвал ситуацию «попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада».

Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео. По его словам, подробности данной ситуации разъяснит президент Сербии Александар Вучич, который обратится к общественности в четверг во второй половине дня.