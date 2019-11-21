Стали известны подробности съемки скандального видео с россиянином в Сербии

Взгляд
21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
Разделы

Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
Перейти а раздел…

Путин не случайно предрек распад Евросоюза

За Великобританией могут последовать Венгрия, Польша и Чехия. Еще недавно такой прогноз казался немыслимымФото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Президент России спрогнозировал дальнейший развал ЕС и даже назвал возможные сроки − «на рубеже 2028 года». По его мнению, по пути Британии могут пойти некоторые страны Восточной Европы. Еще недавно нечто подобное казалось немыслимым, теперь выглядит вполне вероятным, в любом случае далеко не факт, что дезинтеграция Евросоюза станет хорошей новостью для России. Подробности...
Перейти а раздел…

России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
Перейти а раздел…

США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные российские мосты

    Предсказан новый распад Европы

    Кому разрешили носить свастику

      Перейти а раздел…

      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
      Подробности...

      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ ответила на обвинения Киева в краже оборудования с кораблей
              Украинский моряк пожаловался на пропажу трусов с возвращенного корабляСенат США собрался задержать запуск «Северного потока – 2» более чем на годКорабль Starship Илона Маска взорвался на испытанияхРаботодатели раскрыли планы по новогодним премиям
              Украинка представилась «женой Путина» и попыталась пройти в КремльРабинович: Заезжие гастролеры обдурили УкраинуНазвано условие для выхода США из программы МКСРаскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
              Раскрыты траты фонда сына ХодорковскогоСтали известны подробности съемки скандального видео с россиянином в СербииВ США новый российский автомат назвали «ужасом на поле боя»Стало известно о первом успешном эксперименте по заморозке человека

              Главная тема


              Несырьевой экспорт помог российской экономике

              нажито непосильным трудом


              Киев составил список «украденного» с возвращенных Россией кораблей

              Кошмар Варшавы


              Германский эксперт объяснил злость Польши из-за «поклонов» Макрона в адрес России

              судно «Янтарь»


              Российский «шпионский» корабль исчез с радаров у берегов Северной Америки

              Видео

              ошибки СССР


              Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам

              «главный противник США»


              Китайцы не случайно нашли у России «слабые места»

              комиссары в погонах


              Победа над коррупцией убила еще одну реформу Сердюкова

              ранок газа


              У Газпрома появился новый конкурент в Европе

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Русский крест


              Сергей Худиев: Русским не хватает любви к жизни

              Стенограффити


              Николай Гурьянов: Как нам обустроить вандалов

              Уступка Москвы


              Ирина Алкснис: Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

              на ваш взгляд


              Вы знаете слова гимна России наизусть?

              Стали известны подробности съемки скандального видео с россиянином в Сербии

              21 ноября 2019, 12:03

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Человек, запечатленный на скандальном видео с участием российского офицера в Белграде, скорее всего, не имеет отношения к государственным службам Сербии, пишет местная газета «Вечерне новости» со ссылкой на источник в спецслужбах.

              Речь идет о ролике, который разместил на YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев. На видео два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. По словам журналиста на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата России в Сербии. Утверждается, что речь идет о «вербовке агентов российскими шпионами».

              Между тем издание «Вечерне новости» отмечает, что вторым участником встречи, лицо которого скрыто, вероятнее всего, был не сербский офицер и вообще не госслужащий. Вероятно, это частный предприниматель, который мог торговать своими товарами, передает РИА «Новости».

              Газета также подчеркивает, что видео было снято больше года назад и является оперативной съемкой одной из западных спецслужб. По данным издания, это могла быть одна из спецслужб Румынии, действующая под покровительством США. В то же время источник в сербских спецслужбах назвал ситуацию «попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада».

              Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео. По его словам, подробности данной ситуации разъяснит президент Сербии Александар Вучич, который обратится к общественности в четверг во второй половине дня. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............