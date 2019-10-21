Как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России»

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21 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин готов исправить ошибки СССР в Африке

Мозамбикский президент Ньюси – один из тех африканских лидеров, с которыми Путин наладил отношения в новом форматеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин объявил о «цивилизованной конкуренции» России с другими мировыми державами за влияние в Африке. Давно прошли времена, когда для получения помощи от Москвы достаточно было поклясться в верности идеалам марксизма-ленинизма. Что Россия может предложить Черному континенту, что может получить взамен и с кем придется за это побороться? Подробности...
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Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники

Обычное, казалось бы, оборудование может нести серьезную угрозуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Главным технологическим событием последних дней стала новость о дистанционном отключении австрийских компрессоров, используемых Газпромом. И хотя само это событие произошло давно, оно напомнило, как уязвима Россия при использовании западного оборудования. Что такое компьютерные закладки, где они уже применяются – и как им противодействовать?  Подробности...
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Новый конфликт на Ближнем Востоке угрожает интересам России

Молодых ливанцев вывело на улицы решение правительства ввести налог на WhatsАppФото: Aziz Taher/Reuters
У границ Сирии может активизироваться не так давно остывшая еще одна горячая точка. Политический кризис у средиземноморских соседей Башара Асада в Ливане грозит разрушить хрупкий мир между конфессиями. Какие силы стоят за новым ливанским кризисом, чем беспорядки в Бейруте опасны для всего региона и может ли главный ближневосточный миротворец Россия повлиять на ситуацию? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...

Фейковая политика против реального мира

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Большинство информационных вбросов последнего времени относительно Украины не имеет ничего общего с реально происходящим там, или где-либо еще. Граждане активно обсуждают и активно протестуют против того, чего нет. Подробности...
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Как выжить во время информационного апокалипсиса

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Для того, чтобы не сойти с ума от избытка информации, надо иногда пользоваться опцией, которую я называю «ближе к небу». Она есть во всех смартфонах, планшетах и нетбуках, включается кликом на значок самолетика и называется «авиарежим». Подробности...
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      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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              Как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России»

              Михаил Коуделка считает, что Прага очищена от российских шпионов   21 октября 2019, 18:40
              Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press
              Текст: Евгений Крутиков

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              Целую «российскую агентурную сеть» ликвидировала контрразведка Чехии - по крайней мере, если верить словам главы этой чешской спецслубы. Почему же, в таком случае, руководителем контрразведки так недоволен президент страны, на чем основываются подозрения в адрес «шпионов» - и кого именно собирается обвинить Чехия?

              Директор Службы безопасности и информации (BIS) Чехии Михаил Коуделка заявил, что его ведомство, которое выполняет функции национальной контрразведки, раскрыло российскую агентурную сеть, действовавшую на чешской территории. Об этом 21 октября сообщает iDNES.cz.

              «Сеть (агентурная) была полностью ликвидирована благодаря отличной работе Национального центра борьбы с организованной преступностью. Расследование продолжается. (...) Эта деятельность была частью более длинной цепочки, используемой россиянами, которую они готовились реализовать в других странах Европы», - рассказал Коуделка на выступлении в Палате депутатов. По его словам, агентурную сеть создавало ФСБ России. «Она была создана лицами, связанными с российскими спецслужбами, финансировалась Россией и российским посольством (в Чехии)», - пояснил Коуделка.

              Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка. Об этом сообщает РИА Новости. В дипломатическом представительстве отметили, что информация о том, что посольство якобы финансировало некую сеть шпионов, не имеет ничего общего с реальностью.

              Это официальная канва происходящего, вроде бы свидетельствующая об очередном шпионском скандале, которым уже несть числа. Но не исключено, что неожиданное заявление пана Коуделки не более чем попытка оправдаться за полную беспомощность его ведомства за последние годы.

              Дело в том, что у президента Чехии Милоша Земана и главы Службы безопасности и информации Михала Коуделки отношения не заладились давно. У чешского президента к главе разведки и контрразведки претензии принципиального характера. С точки зрения Земана, ведомство Коуделки непонятно чем занято годами, радикально неверно выбирает направления деятельности, а по большому счету и вовсе напускает туману вместо реальной работы. Апофеоза конфликт достиг на прошлой неделе, когда острослов президент разнес на части ежегодный отчет BIS о проделанной работе за 2018 год (почему-то чешская контрразведка публикует этот документ с опозданием чуть ли не в год).

              Традиционно такой отчет состоит из двух частей: открытой и публикуемой, где BIS рассказывает об угрозах и вызовах для Чехии и как она в целом с ними справляется, и закрытой, предоставляемой президенту, правительству и некоторым членом парламента, где излагаются конкретные события и факты. Президент Земан, ознакомившись с обеими вариантами текста, назвал Коуделку «пустозвоном», а сотрудников BIS в целом бездельниками.

              Дело в том, что на 60 страницах открытого части отчета налито очень много воды о том, что против Чехии работают десятки и сотни российских и китайских разведчиков, а китайцы, к примеру, обладают «неограниченными возможностями» для шпионажа в Праге. В закрытой же части доклада не приведено ни одного конкретного факта, не сообщается ни об одной операции как против Чехии, так и об ответных мерах чешской контрразведки и вообще не приведено ни одного примера активности российской или китайской разведки на территории Чешской республики.

              Не сообщается также ни об одном задержании или даже подозрении на противоправную деятельность.

              Все это, с точки зрения президента Чехии, и есть «пустословие». Кроме того, Земан считает, что BIS вообще игнорирует угрозы Чехии со стороны радикального ислама и международного терроризма. При этом чешский президент приводит конкретный пример: дело пражского имама Самера Шехадеха, которого обвиняли в сотрудничестве с ИГИЛ* и пособничестве терроризму, но BIS так и не предприняла никаких действий. Вместо этого подчиненное Коуделке Управление кибернетической безопасности без объявления войны напало на чешские подразделения китайской фирмы Huawei, что президент Земан счел политическим заказом.

              Коуделка, хоть и начинал карьеру в контрразведке еще при Советах, известен своими прочными связями с ЦРУ. А во времена, когда американскую разведку возглавлял еще Джордж Теннет, разразился крупный скандал, когда Коуделка содействовал странным связям американцев и BIS с саудитами. После скандала вокруг пражского имама, Земан потребовал отставки Коуделки (тут требуется решение правительства и утверждение парламента), но за Коуделку тогда заступился министр внутренних дел Ян Гарначек и действующая глава ЦРУ Джина Хаспел.

              Сейчас Милош Земан получил возможность очень аргументировано и с фактами в руках раскритиковать в пыль и лично Коуделку, и руководимое им ведомство. Получилось серьезно. Коуделка испугался, поскольку нельзя же так добровольно подставляться: в написанном его подчиненными ежегодном отчете в качестве примера можно найти только упоминание о том, что Чехия выслала троих российских дипломатов «по делу Скрипалей». Все, больше ничего там нет. Это не отчет контрразведки, а фикция.

              И вот в течение нескольких дней Михал Коуделка изобрел «российскую агентурную сеть, финансируемую из посольства» - в качестве ответа на критику президента Земана.

              Что же это за «российская агентурная сеть»? Если верить ряду чешских СМИ, под «агентурной сетью» имеются в виду две мелкие чешские фирмы, торговавшие компьютерным «железом» и обычными программами. Работали в них как и просто россияне, так и россияне, давно живущие в Праге и получившие чешское гражданство. Коуделка может обвинить их в хакерстве, в том числе, в компьютерной атаке на МИД Чехии в 2016 году. Собственно, это все, что BIS уже собиралось предъявить этим людям.

              Большого дипломатического скандала из этого не получится. Но нет и оснований утверждать, что Земану удастся свалить ненавистного начальника разведки и контрразведки.

              Коуделка постоянно прячется за широкую спину Джины Хаспел и, видимо, его лично еще со времен Теннета связывают с ЦРУ куда более глубокие связи, чем это дозволено.

              А то, что чисто внутричешский конфликт одна из его сторон разбавляет антироссийскими выпадами в качестве «аргумента», так к этому все уже давно привыкли. Антироссийская истерия на почве шпиономании приобрела уже такие формы и масштабы, что от персонажей типа Коуделки уже действительно не требуется приводить факты или доказательства.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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