Посольство России в Чехии отреагировало на «разоблачение российских шпионов»

Информация о разоблачении российской шпионской сети в Чехии не соответствует действительности, сообщили в посольстве России в Праге.

Заявление главы службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки о «разоблачении шпионской сети» не имеет ничего общего с действительностью, заявили в посольстве, передает «Интерфакс».

Напомним, Коуделка сообщил, что разоблаченная сеть якобы была разгромлена и обезглавлена.