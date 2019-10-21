В Чехии заявили о разоблачении «российской шпионской сети»

Служба безопасности и информации (BIS) и полиция Чехии якобы разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, как утверждается, «действует через российское посольство в Праге», заявил глава BIS Михаил Коуделка.

«Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена», – передает его слова «Интерфакс».

Коуделка заявил, что сеть «создали связанные с российскими разведслужбами люди», а финансировали ее якобы из российского посольства.

Члены сети, утверждает он, якобы собирались совершить атаки «против целей в Чехии» через интернет. Коуделка заявил, что эта сеть входила в более крупную структуру, действующую в других странах Европе.

В прошлый раз крупный шпионский скандал, связанный с Россией, в Чехии произошел в 2015 году. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

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