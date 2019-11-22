Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда?

Президент Сербии Александр Вучич встретился с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко. Казалось бы, рядовое событие. Пресс-служба сербского президента сообщила, что обсуждались актуальные вопросы, в частности, подготовка очередного визита Вучича в Москву в начале декабря и его встречи с Владимиром Путиным. Но сербские СМИ и эксперты убеждены, что на встрече, на которой также присутствовал министр обороны Сербии Александр Вулин, обсуждалось и так называемое «шпионское видео». На нем запечетлена передача денег сотрудником российского посольства некоему сербскому «высокопоставленному чиновнику».

Уже несколько дней в Белграде полыхает скандал. Суть дела такова. Некий пользователь с непроизносимым именем «Kdjuey Lskduf» разместил в YouTube ролик с заголовком «Сотрудник российской разведки встречается с сербским шпионом». А чтоб окончательно дошло, с электронной почты Gmail, заведенной на это же буквосочетание, видео было отправлено в ведущие белградские газеты. Несколько дней ушло на проверку подлинности записи, после чего бомба взорвалась.

На видео двое мужчин. Лицо одного заретушировано, предположительно это некий неустановленный серб (далее – НС). А другой идентифицирован как подполковник Георгий Викторович Клебан, помощник российского военного атташе в посольстве в Белграде. В начале фильма НС – крупный, склонный к полноте мужчина чуть старше средних лет, кладет на заднее сиденье машины коричневый чемоданчик. Машина старенькая, маленькая и белая – марку и номера не разглядеть. Затем он встречается с Клебаном на парковке перед торговым центром в белградском пригороде Земун. Мужчины обнимаются как старые друзья. Затем они гуляют, сидят в кафе, беседуют.

В следующей сцене они возвращаются к машине НС, который отдает Клебану чемоданчик, а Клебан передает НС небольшой пластиковый пакет с логотипом какого-то магазина. Следующий кадр снят, похоже, из камеры, встроенной в зеркало заднего вида автомобиля НС. Он достает из пакета, который передал ему Клебан, бутылку водки, резко откладывает ее в сторону и вынимает из пакета конверт. Из конверта деньги – сколько не видно, но по цвету похоже на купюры по 500 евро. Пересчитывает их и кладет обратно в пакет вместе с водкой. Завершающая сцена: НС уходит вдаль по какой-то лестнице с пакетом в руке. Титров нет.

В Сербии почему-то считают, что видео снято в июле, хотя никаких указаний на это нет, а мужчины одеты в куртки. На Кебане короткая кожаная куртка и он держит в руке зонтик. Идентифицировать его было несложно, поскольку подполковник Георгий Клебан по должности активно участвовал в различных культурных и исторических мероприятиях. Возлагал венки с могилами памятникам советским войнам, произносил праздничные речи и все такое.

Он часто попадал в кадр в военной форме на всякого рода мероприятиях. Так что дополнительных навыков, чтобы найти его фото в интернете и сравнить с видео, не требовалось. Сейчас Георгия Клебана в Белграде нет. Его несовершеннолетний сын в одной из социальных сетей на вопрос друга «когда вернешься в Белград?» ответил по-сербски: «Видимо, уже никогда».

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Президент Сербии Вучич созвал специальное заседание совета безопасности страны. Премьер-министр Ана Брнабич подтвердила, что Вучич отдал распоряжение службе безопасности разобраться в ситуации. Министр обороны Александр Вулин сказал, что «ситуация очень сложная» и вызвал к себе начальника Службы военной безопасности генерала Джуро Йовановича и передал ему приказ Верховного главнокомандующего (то есть, президента Вучича) в кратчайшие сроки понять, что это было, и дать подробный отчет. Отчет этот ждут со дня на день. От себя Вулин добавил, что считает все это провокацией, направленной на то, чтобы подорвать «политику военной нейтральности», которую проводит руководство Сербии.

Белградские СМИ обычно развлекаются рассказами о похождениях местных звезд эстрады. Сейчас они пестреют комментариями экспертов, которые собирают в одну кучу и Скрипалей, и «попытку военного переворота в Черногории» и пресловутое видео с подполковником Клебаном. Самый спокойный заголовок «Русские шпионы вербуют в Сербии? И дают взятку высокопоставленному чиновнику». Хорошо, что хоть вопросительный знак поставили. Видео называют «шокирующим».

Такого действительно никогда в Сербии не было. Для сербов все это крайне неприятно и действительно может вызвать очень резкие эмоции, поскольку к разведывательной деятельности западных стран они давно привыкли, а вот странные обстоятельства, снятые на видео, в которые оказался вовлечен российский офицер, сотрудник посольства – это как гром среди ясного неба. Пока, правда, обсуждение происходящего не выходит за рамки умозрительных комментариев – все ждут отчета контрразведки.

Вучич вне себя. Он человек эмоциональный и такое очень не любит. Некоторое время назад на вечеринке в американском посольстве в Белграде на Рождество морпехи из охраны здания напраздновались до такого состояния, что скандировали оскорбительные кричалки в адрес сербов, Сербии и лично Вучича. Внутри посольства все это происходило. Они думали, что их никто не видит и не слышит. Они ошибались, а Вучич, ознакомившись с поведением морпехов, рвал и метал несколько недель, а самое тихое, незлобивое слово, которое он употреблял в адрес сотрудников американского посольства было «придурки». Он вообще очень болезненно относится к подобного рода активности иностранцев в Белграде.

Практически все в этой истории оказались в крайне неприятном положении. У Вучича на носу поездка в Москву, где он будет снова вести сложные переговоры поставках российского оружия в Сербию. На днях он оказался в больнице с сердечным приступом, и некоторые сербские источники утверждали даже, что «Вучичу спасли жизнь». Ранее, кстати, он предпочитал лечиться в Москве, но сейчас ему стало плохо после поездки в македонский Охрид на встречу глав балканских стран, которые решили дать «симметричный ответ» Макрону. Французский президент наложил вето на вступление в Евросоюз Албании и Македонии, который решил организовать «Балканский союз» по образу и подобию большого европейского. Косовары туда, слава Богу, не приехали, но и общение с албанским президентом Эди Рамой может кого угодно до сердечного приступа довести. А тут такое.

Генерал Джуро Йованович свое дело добре знает и наверняка быстро даст ответ своему Верховному главнокомандующему, что это было. Что говорил посол Боцан-Харченко, обычно острый на язык, остается только догадываться. Но само видео оставляет впечатление профессионального. Причем профессионалы эти - не операторы и не журналисты.

Неопознанного серба (почему-то кажется, что он уже известен, по крайней мере ведомству генерала Йовановича) вели целый день. Само видео снято уже в темное время суток. Работало несколько камер. Одна из них в кафе смотрела прямо в лицо Клебану. Видимо, она была вмонтирована в какой-то элемент одежды человека, сидевшего за соседним с ними столиком. Еще одна находилась в машине НС, то есть имело место проникновение в машину. Ну и ни Клебан, ни НС ничего не заподозрили, что для человека с профессиональными знаниями (будем думать, что у подполковника Клебана была хорошая отметка по контрнаблюдению) означает, что группа наблюдения состояла из нескольких человек.

Особо примечательно, что главными комментаторами и популяризаторами происходящего стало местное, балканское отделение хорошо нам известной группы Bellingcat.

По крайней мере, именно с этой группой сотрудничает болгарский «журналист-расследователь» Христо Грозев, активно на английском языке комментирующий всю эту историю в твиттере. Он в лучших традициях бросился искать в открытых базах московскую прописку Клебана. Скоро можно ожидать появление скана паспортов подполковника и его супруги с каким-нибудь «уникальным кодом», указывающим на принадлежность к ГРУ. Также аномальную активность проявляет сербская редакция Радио Свобода.

Конечно, надо дождаться доклада генерала Йовановича, но похоже, что министр обороны Вулин близок к истине. Было ли само событие подкупа российским помощником военного атташе некоего сербского чиновника или военного – уже другой разговор. Главное то, как очень вовремя было обнародовано видео и на какие особо чувствительные для президента Вучича струны оно давит.

Ситуацию надо как-то разруливать, и принципиально важным будет поиск и поимка всей оскароносной группы операторов, постановщиков и обладателей уникальных буквенных сочетаний вместо имени и фамилии. А на российско-сербские отношения этот эпизод кардинально повлиять не сможет. Да, осадок останется, это нехорошо. Но с философской точки зрения такие эпизоды должны только подтверждать дружбу. А иначе зачем она нужна?

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