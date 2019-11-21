МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии и потребовал доказательств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «шпионский скандал» в Сербии перед контактами на высшем уровне является «провокационной историей».

Об этом сообщает ТАСС.

В МИД России также потребовали доказательств подлинности видеозаписи с якобы передачей денег «российским разведчиком» в Сербии, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что нужно подтвердить все факты: какого это времени видео, кто на нем изображен, когда это все делалось, кто это все монтировал. А потом я буду комментировать», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что «не уходит от комментирования» и прокомментирует эту ему, когда появятся какие-нибудь факты.

«Я пока ничего не могу вам сказать, потому что этих фактов нет. А это ключевые факты, чтобы комментировать их... Мы всегда возвращаемся к подобным случаям тогда, когда все факты лежат у нас перед глазами и когда они действительно проверены... Я все сделаю, когда появится соответствующая информация», – заключила представитель МИД.

Напомним, в среду сербские СМИ опубликовали статью, в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве России в Сербии Георгий Клебан якобы завербовал высокопоставленного сербского офицера. Позднее эти сведения прокомментировали в Кремле.

Президент Сербии Александр Вучич намерен приехать в Москву 4 декабря для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.