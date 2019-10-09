Как западные СМИ выдумали загадочных «убийц из ГРУ»

Газета New York Times опубликовала очередной материал, «разоблачающий подрывную работу» ГРУ в Европе. Речь идет ни много ни мало о деятельности целой воинской части, целью которой является проведение «подрывной деятельности, саботажа и убийств». Чем на самом деле занимается эта часть и насколько убедительными выглядят опубликованные обвинения?

Вообще-то тема давно остыла. Пик нападок на ГРУ пришелся на лето-осень прошлого года на фоне «дела Скрипалей». Кампания против ГРУ приняла характер ежедневной травли, к которой, помимо британских и американских СМИ, подключились и некоторые российские либеральные издания и эксперты. Никаких реальных фактов как тогда, так и сейчас не приводилось и не приводится, но в целом «разоблачения» выглядят для западной аудитории читабельно, поскольку содержат некие цифры, символизирующие наименование российских воинских частей (это выглядит для англоязычной публики как интересная шарада), и подогнанные под одну идею случайные факты. Получается шпионско-диверсионный детектив – и удивительно, что все это до сих пор не нашло отражения в Голливуде.

Ровно это содержится в нынешней публикации NYT: набор разрозненных утверждений без какого-либо конкретного подтверждения. Нельзя сделать из этого текста и каких-либо выводов. Это лишь очередной материал затухшей было пропагандистской кампании, новым в котором стало лишь очередное цифровое обозначение российской воинской части.

По словам NYT со ссылкой на неназванных сотрудников разведки в четырех западных странах, к попытке госпереворота в Черногории, «кампании по дестабилизации» в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же подразделение Главного разведывательного управления ВС РФ (ГРУ, с 2010 года – Главное управление Генерального штаба ВС РФ). Издание отмечает, что агенты служб безопасности в странах Запада пришли к выводу, что эти операции являются частью скоординированной и постоянной «кампании по дестабилизации Европы». По их версии, ее проводит элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, которое специализируется на «подрывной деятельности, саботаже и убийствах».

По данным New York Times, группа, известная как «подразделение 29155», действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно. Впервые его выявили в 2016 году после неудавшегося госпереворота в Черногории, однако «масштабы деятельности западные спецслужбы осознали» только после отравления Скрипалей в 2018 году. Подразделение якобы размещается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения.

По мнению западных спецслужб, о существовании этого подразделения, скорее всего, не знают даже другие сотрудники ГРУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, перенаправил журналистов в Минобороны РФ. И понятно, почему – в этой истории неправда практически все, кроме искренней реакции Пескова. Представители «разведки в четырех странах» слышали, конечно, некий звон, которым и поделились с сотрудником NYT, который тоже, видимо, не слишком знаком с российскими военными и разведывательными реалиями. Да и просто с бытом. Ни один здравомыслящий человек не может себе представить, что воинская часть с обычным номером «неизвестна другим сотрудникам ГРУ», «была выявлена только в 2016 году» и непонятно как ее «мобилизуют». Вот надо совсем не знать современную Россию, что такое написать.

Начнем с того, что 161-й учебный центр (он же Центр подготовки специалистов, ЦПС) существует еще с советских времен. Ранее он располагался на подмосковных объектах «типа дача» (например, в Раздорах) и там проходили подготовку сотрудники специальных служб и армий союзных государств. Сейчас дача в Раздорах заброшена и стала объектом деятельности сталкеров и старьевщиков, которые регулярно выносят оттуда артефакты типа кожухов от учебных радиопередатчиков 1970-1980-х годов и торгуют ими на барахолках. Еще один объект в\ч 29155 до начала 2000-х годов числился на балансе ФСБ в Серебряном Бору (склады обычные), но затем был ликвидирован постановлением правительства Москвы в числе еще двух десятков объектов в курортно-парковой зоне в ходе ее реконструкции.

На эту тему

Сейчас воинская часть № 21955 расположена в Северном Измайлове на 11-й Парковой улице и представляет собой позорное для «элитного и сверхсекретного подразделения ГРУ» разваливающееся здание за характерным покосившимся белым бетонным забором, знакомым любому советскому человеку. Вряд ли сотрудники NYT когда-либо посещали этот не самый туристический район Москвы, но дисбаланс этот компенсировали утверждением, что элитное подразделение, «дестабилизирующее Европу», испытывает «трудности с финансированием». В качестве доказательства этого приводятся данные из открытых источников о том, что командир части генерал Андрей Аверьянов якобы проживает в «хрущёвке» недалеко от здания в\ч и ездит на старинных «жигулях-пятерке».

Выглядит все это странно для уважаемого американского издания. Тут мало того, что они даже не пытаются перепроверить информацию, они ее просто изобретают. Петрова и Боширова однозначно записали в военнослужащих именно в\ч 21955 на основании фотографии со свадьбы дочери генерала Аверьянова. Также в тексте фигурируют в\ч 74455 (научный центр криптографии на Комсомольском проспекте и на улице Свободы, сотрудников которого в США обвиняли во взломе почты Хиллари Клинтон, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД) и в/ч 99450 как главный источник «дестабилизации».

История этих цифровых обозначений примерно такая. В 2009 году в ходе реформы структуры Вооруженных сил РФ в Подмосковье было создано Управление специальных операций (УСО), подчиненное лично начальнику Генерального штаба (тогда это был генерал Николай Макаров). Формировалось УСО на базе центра «Сенеж» в Солнечногорском районе, то есть в\ч 92154.

А в апреле 2011-го появился второй Центр специального назначения, подчиненный уже начальнику ГРУ в Кубинке-2 (он же «Зазаборье», он же «Куба»). В 2013 году новый начальник Генштаба Валерий Герасимов объявил о начале формирования Командования Сил специальных операций (ССО). В Сенеже и Кубинке началось активное строительство инфраструктуры. Командование ССО и превратилось в ту самую воинскую часть № 99450, которую теперь NYT обвиняет во всех смертных грехах, особенно напирая за «аннексию Крыма».

В Сенеже упор делается на парашютно-десантную подготовку, хотя там же расположено в том числе и управление морских специальных операций (есть еще подразделение в Севастополе) и части по борьбе с терроризмом.

Горная подготовка проводится в Северной Осетии (в\ч 90091) и на базе центра подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии. В целом это штурмовые подразделения, натасканные на штурм объектов и уничтожение баз противника, а никак не «киллеры-отравители», «дестабилизирующие Европу». Несколько подразделений обеспечения и охраны вообще комплектуются военнослужащими по призыву – рота средств усиления, комендантская рота (охраны), рота материального обеспечения, технический взвод, рота связи, рота молодого пополнения.

На территории военного городка Сенеж находится учебно-тренировочный, воздушно-десантный и тренажерно-огневой комплексы, кинологический комплекс, закрытый бассейн, спортивный городок, тактический городок для отработки действий в населенных пунктах, вертолетная площадка, а также площадка для вождения спецтехники, медицинские и служебные помещения. В Кубинке (в\ч 01355) все примерно то же самое с упором на физическую подготовку.

Подготовка офицерского состава осуществляется в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище – РВВДКУ (факультет специальной и войсковой разведки и кафедра применения подразделений специального назначения) и Новосибирском высшем военном командном училище – НВВКУ (факультет специальной разведки и кафедра специальной разведки и воздушно-десантной подготовки).

При этом части ССО испытывают постоянную нехватку кадров с «нефизической» подготовкой. Например, хронически не хватает специалистов со знаниями иностранных языков, что общемировая проблема (в части ССО в первую очередь берут по физической подготовке). Французский 13-й драгунский парашютно-десантный полк (13e Régiment de dragons parachutistes) ССО Сухопутных сил французской армии в 2014 году при штате в 751 человек имел на службе 707 человек по той же причине. При этом есть данные, что еще генерал Макаров, создавая российские ССО, активно перенимал опыт западных коллег – французов, немцев и итальянцев (итальянцы традиционно сильны в вопросах подготовки морских боевых пловцов). В 2012 году с целью обмена опытом генерал Макаров посещал аналогичный американский центр ССО в Тампе (Флорида).

Тем не менее создание ССО, не включенных в состав ГРУ, а завязанных непосредственно на руководство Генштаба, шло медленно из-за проблем с финансированием и тихого бюрократического саботажа. Сейчас российские ССО – одни из лучших в мире, что показал опыт Сирии.

Вот где здесь Скрипали, попытка переворота в Черногории, Боширов и Петров, болгарский торговец оружием и Хиллари Клинтон? Тем более завязанные в один узел источниками NYT. Такие тексты, как опубликованный сейчас в NYT, создаются исключительно для поддержания интереса к увядшей теме.

Основной его посыл: бойтесь русских, особенно их ГРУ, которое склонно к жестокости (это слова одного из американских экспертов).

Открыв для себя два года назад новое трехбуквенное сочетание – ГРУ, западные СМИ последовательно долбят в одну точку: у русских есть какие-то страшные бригады убийц, от которых никто не защищен из-за их брутальности. Доказательств – ноль. Отсутствует даже элементарная база знаний на эту тему, а съездить на 11-ю Парковую улицу и постучать по разваливающемуся забору действительно страшно.

Можно, конечно, вообще не обращать на это внимание. Чем такая позиция закончилась – мы видели на примере чуть ли не ежедневного издевательства над российской разведывательной системой. Наверняка российские разведслужбы отмолчатся и на этот раз, предоставив много пищи для размышлений тем, кто и далее будет выдумывать схемы причастности российских воинских частей к чему-то неприятному.

Кстати, Гебрев торговал болгарским и боснийским оружием на Ближний Восток по каналам ЦРУ и насолить успел половине арабского мира, тому же ЦРУ и еще Израилю. Может, где-то там покопаться?

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД