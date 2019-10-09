NYT рассказала о «секретном подразделении» ГРУ по дестабилизации Европы

Американское издание The New York Times (NYT) рассказало об «элитном подразделении ГРУ», которое якобы активно занимается ведением «гибридной войны» на Западе, дестабилизируя ситуацию в Европе в пользу Кремля.

Автор статьи для NYT Майкл Швирц обращается к событиям недавнего прошлого: «Сначала была кампания по дестабилизации в Молдове, затем – отравление торговца оружием в Болгарии, а после – неудавшийся государственный переворот в Черногории. В минувшем году было совершено покушение на бывшего российского шпиона в Великобритании с использованием нервно-паралитического вещества».

Он указывает, что все эти операции объединяли «отпечатки пальцев российских спецслужб», однако западные власти изначально рассматривали данные инциденты как изолированные, не связанные между собой атаки. Теперь же силовики на Западе пришли к выводу, что эти события, и, возможно, многие другие, являются частью «скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации Европы, проводимой элитным подразделением внутри российской разведывательной системы, которое занимается подрывной деятельностью, саботажем и убийствами».

По словам Швирца, группа, известная как «войсковая часть 29155», якобы действует уже в течение 10 лет, но западные спецслужбы обратили на нее внимание лишь недавно. Представители разведки в четырех западных странах заявляют, что не ясно, как часто мобилизуется подразделение, и предупреждают, что невозможно узнать, когда и где будет нанесен новый удар. Цель в/ч 29155 «указывает на степень того, как активно президент России Владимир Путин борется с Западом, ведя против него так называемую гибридную войну – смесь пропаганды, хакерских атак и дезинформации, – а также проводя политику открытой военной конфронтации», указывается в материале американского издания.

«Я думаю, мы забыли, насколько по своей сути жестокими могут быть русские», – сказал Питер Цвак, отставной офицер военной разведки и бывший атташе по вопросам обороны в посольстве США в Москве. Он добавил, что он не знал о существовании этой воинской части.

Отмечается, что операции ГРУ секретны, однако сейчас западные спецслужбы якобы начали получать более четкое представление о базовой архитектуре этого ведомства. Так, указывается, что за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года якобы сотрудники двух киберподразделений ГРУ, известных как в/ч 26165 и в/ч 74455, взломали серверы Национального комитета Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон и опубликовали их внутреннюю переписку компрометирующего характера. Кроме того, в 2018 году Роберт Мюллер, специальный прокурор, курировавший расследование «вмешательства» России в выборы 2016 года, предъявил обвинения более чем десятку офицеров из ГРУ, «но все они по-прежнему остаются на свободе».

Указывается также, что хакерские группы в основном действуют из Москвы, за тысячи километров от своих целей. При этом, отмечает автор NYT, военнослужащие в/ч 29155 совершают поездки в другие страны. Некоторые из них имеют награды как ветераны «самых кровопролитных войн, которые вела Россия, в том числе в Афганистане, Чечне».

Издание отмечает, что операции, проводимые военнослужащими, настолько засекречены, что, по оценкам западных спецслужб, о существовании в/ч 29155, скорее всего, не знают даже другие оперативники ГРУ. «Это подразделение ГРУ, которое активно действует на протяжении многих лет по всей Европе», – заявил источник одной из европейских служб безопасности, согласившийся обсуждать вопросы, представляющие собой секретную информацию, на условиях анонимности.

«Было неожиданностью то, что русские, ГРУ, оперативники этой войсковой части почувствовали себя безнаказанными настолько, что начали вести эту крайне враждебную деятельность в дружественных странах. Это шокирует», – добавил он.

Сообщается, что западные спецслужбы впервые идентифицировали подразделение после сорванного переворота в Черногории 2016 году, в ходе которого в соответствии заговором, якобы организованным двумя офицерами в/ч 29155, якобы планировалось убить премьер-министра страны и захватить здание парламента. Однако на Западе поняли, «что конкретной задачей оперативников этой части является дестабилизация обстановки только после отравления в марте 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, предавшего Россию и занимавшегося шпионажем в пользу Великобритании».

Указывается, что операция по отравлению Скрипаля была более сложной, чем сообщалось: за год до отравления трое оперативников в/ч 29155 якобы отправились в Великобританию, возможно, для прохождения практики, сообщили два европейских сотрудника спецслужб. Утверждается, что вскоре спецслужбы установили: двое из этих оперативников – известных по вымышленным фамилиям Федотов и Павлов – «входили в состав группы», которая в 2015 году якобы пыталась отравить болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.

В феврале, пишет Швирц, глава британской Службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер, выступая перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, высказался против растущей российской угрозы и намекнул на координацию между операциями, не указывая конкретного подразделения. «Мы считаем, что со стороны ГРУ и других российских спецслужб исходит постоянная угроза», – подчеркнул он, добавив, что «всему есть предел».

При этом, пишет автор, в/ч 29155 – не единственная группа, уполномоченная проводить подобные операции. Так, британские власти приписывают убийство Александра Литвиненко, «еще одного бывшего российского агента», оперативникам Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Отмечается, что о самой в/ч 29155 известно мало, но существуют подсказки в российских открытых источниках, которые дают представление о более масштабной «гибридной» стратегии Кремля. Так, в 2012 году указом Министерства обороны России военнослужащим войсковых частей была назначена выплата ежемесячных надбавок за «особые достижения в службе». Одной из них была в/ч 29155, другой – в/ч 74455, военнослужащие который якобы участвовали в операциях по «вмешательству» в американские выборы 2016 года.

Источник издания, являющийся отставным офицером ГРУ, заявил, что войсковая часть 29155, специализировалось на подготовке «диверсионных» операций, «групповых или индивидуальных – взрывов, убийств, всего чего угодно». «Там служили серьезные ребята. Они были офицерами, которые работали под прикрытием и в качестве агентов разведки за рубежом», – сказал он.

Майкл Швирц также ссылается на некоего «российского блогера», который выложил в Сеть фотографии ветхого здания, где раньше якобы располагалась часть.

На фото запечатлены пирамиды для винтовок с табличками, на которых указываются названия разных видов оружия – в том числе бельгийских снайперских винтовок FN-30, немецких штурмовых винтовок G3A3s, австрийских штурмовых винтовок Steyr AUG и американских автоматических винтовок М16.

Также среди опубликованных материалов представлен листок из плана тренировок с описанием упражнений, включая тренировки по рукопашному бою. Экс-сотрудник ГРУ, как пишет NYT, подтвердил подлинность фотографий.

«Нынешний командир части», генерал Аверьянов, окончил в 1988 году Ташкентскую Военную академию в Узбекистане, бывшем тогда советской республикой. Швирц предполагает, что он воевал и в первой, и во второй чеченских войнах, а в январе 2015 года был награжден медалью Героя России.

Автор отмечает: несмотря на то, что в/ч 29155 является элитной, ее бюджет ограничен. Например, генерал Аверьянов живет в ветхом здании советской эпохи в нескольких кварталах от штаба подразделения и ездит на «колымаге российского производства» – машине ВАЗ 21053 1996 года выпуска.

В командировках оперативники часто останавливаются в дешевых гостиницах в одном номере, чтобы сэкономить. Британские следователи заявляют, что подозреваемые в отравлении Скрипаля останавливались в недорогом отеле в Боу – бедном районе в восточной части Лондона.

Работников европейских спецслужб также удивляет и небрежность, с которой оперативники этой войсковой части проводили операции. Например, Скрипаль после покушения выжил, а попытка государственного переворота в Черногории привлекла огромное внимание, но оказалась неудачной.

«Такого рода разведывательные операции стали частью психологической войны. Дело не в том, что они стали намного более агрессивными. Они хотят, чтобы их «чувствовали». Это часть игры», – считает Ээрик-Нийлес Кросс, бывший директор координационного бюро спецслужб в Эстонии.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британские власти голословно обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает это.

После на Западе началась истерия вокруг «вмешательства» ГРУ во всевозможные сферы деятельности: след российских силовиков «находили» в Австрии, Франции и ряде других европейских стран, а в США обвиняли «офицеров российской армии» в том, что они якобы занимались кибервзломами, «жертвами» которых были ФИФА, ВАДА и лаборатория в Швейцарии, где изучалось вещество, которым отравили Скрипалей.

Кроме того, NYT писала об отравленных российскими спецслужбами детях и утках, а Нидерланды опубликовали «документ» в доказательство присутствия «агентов ГРУ», о котором подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД.

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