NYT исправила текст о якобы отравленных «Новичком» детях и утках

Посольство России в Лондоне отреагировало на изменение текста газеты New York Times о высылке дипломатов из США после инцидента в Солсбери.

Посольство пояснило, что издание уточнило свою публикацию от 16 апреля, передает РИА «Новости».

Издание теперь утверждает, что президент США Дональд Трамп перед принятием решения о высылке 60 российских дипломатов посмотрел фото не детей и уток, пострадавших от химического отравления в Солсбери, а «фотографии, иллюстрирующие последствия химических отравлений, не связанные с этим инцидентом».

«Отдадим должное New York Times. Очевидно, в газете осознали, что распространение откровенных фальшивок вредит репутации издания. Что касается существа вопроса, то и в новой версии руководство американских спецслужб предстает в весьма неприглядном свете. Готовность манипулировать политическим руководством и мировым общественным мнением давно превратилось в один из их излюбленных приемов», – пояснили в дипмиссии.

В посольстве напомнили, что в 2003 году занимавший пост госсекретаря США Колин Пауэлл показывал в СБ ООН не образцы сибирской язвы, обнаруженные в Ираке, а пробирку, которая выглядит как пробирка со спорами этого возбудителя.

«Для иллюстрации так называемых химических атак в Сирии по телевидению показывают ролики (снятые «Белыми касками» на деньги западных правительств), где фигурируют не реально пострадавшие дети, а просто дети, которые выглядят так, как могут выглядеть дети, пострадавшие от химоружия. Вот и в нынешнем случае Дональду Трампу показали не фотографии уток, погибших от отравления в Солсбери, а просто птиц, которые выглядят, как птицы, отравленные химическим веществом», – пояснило посольство.

Напомним, New York Times со ссылкой на неизвестных бывших и нынешних сотрудников спецслужб написало, что сначала президент США Дональд Трамп не планировал высылку 60 российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Однако, по версии издания, руководитель ЦРУ Джина Хаспел (на тот момент – в марте 2018 года – была заместителем главы ведомства) убедила Трампа сделать это при помощи фотографий с якобы пострадавшими от химического отравления детей и погибших уток.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЦРУ использовало против России мертвых уток.